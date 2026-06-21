ओमराजे निंबालकर शिंदे की शिवसेना में होंगे शामिल, ठाकरे परिवार के प्रति जताया सम्मान

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है. धाराशिव से सांसद ओमराजे निंबालकर ने साफ कर दिया है कि अब वह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में काम करेंगे और शिवसेना में शामिल हो रहे हैं. धाराशिव जिले के गोवर्धनवाड़ी में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद उन्होंने यह घोषणा की.

ओमराजे निंबालकर ने कहा कि पिछले कई दिनों से वह अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों और कार्यकर्ताओं से लगातार चर्चा कर रहे थे. गोवर्धनवाड़ी में करीब चार घंटे तक चली बैठक में कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी राय रखी. सभी की बात सुनने के बाद उन्होंने शिवसेना में शामिल होने का फैसला लिया.

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उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनावों में अपेक्षित सफलता नहीं मिली. जनता के बीच लगातार काम करने और उनकी समस्याएं उठाने के बावजूद सत्ता के प्रभाव के कारण कई बार नुकसान उठाना पड़ा.

ठाकरे परिवार के प्रति जताया सम्मान

सांसद ओमराजे निंबालकर ने कहा कि उन्हें हमेशा बालासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का स्नेह मिला है. उन्होंने कहा कि उनके मन में आज भी ठाकरे परिवार के प्रति सम्मान है और आगे भी वह उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे. उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में मिले समर्थन के लिए ठाकरे परिवार का आभार भी व्यक्त किया.

अपने पिता पवनराजे निंबालकर हत्याकांड के फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अदालत ने राजनीतिक दुश्मनी को स्वीकार किया, लेकिन फैसला उनके लिए संतोषजनक नहीं रहा.

उन्होंने बताया कि फैसले के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने उनसे फोन पर बात की थी. उन्होंने दोनों नेताओं से कहा था कि उन्हें हाईकोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है.

राणा जगजीत सिंह पाटिल का विरोध रहेगा जारी

ओमराजे ने साफ कहा कि महायुति में शामिल होने के बावजूद राणा जगजीत सिंह पाटिल के खिलाफ उनका राजनीतिक विरोध जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि वह किसी भी पार्टी में रहें, लेकिन जिन लोगों को गलत प्रवृत्ति का मानते हैं, उनका विरोध करते रहेंगे.

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ओमराजे निंबालकर ने कहा कि उनका उद्देश्य सत्ता का उपयोग आम लोगों के हित में करना है. उन्होंने दावा किया कि कई विकास कार्य केवल सत्ता में न होने के कारण अटके हुए हैं. उन्होंने कहा कि वह पद या पैसे के लिए नहीं, बल्कि जनता की भलाई के लिए राजनीति कर रहे हैं. उनका कहना है कि वह अपने फैसले को भाषणों से नहीं, बल्कि काम करके साबित करेंगे.