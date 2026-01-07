महाराष्ट्र: BJP को समर्थन देने पर कांग्रेस की कार्रवाई, अंबरनाथ के ब्लॉक अध्यक्ष सस्पेंड

बीजेपी को समर्थन देने के चलते महाराष्ट्र कांग्रेस ने कार्रवाई करते हुए अंबरनाथ ब्लॉक के अध्यक्ष प्रदीप पाटील को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) के उपाध्यक्ष गणेश पाटिल ने अंबरनाथ कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट प्रदीप पाटिल को एक पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने बीजेपी को समर्थन देने पर अंबरनाथ ब्लॉक के अध्यक्ष प्रदीप पाटील को नसीहत दी है.

महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष गणेश पाटिल ने अंबरनाथ ब्लॉक अध्यक्ष को चिट्ठी में लिखा, ''हमने कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीतीं, लेकिन राज्य लीडरशिप या पार्टी के स्टेट ऑफिस को बिना बताए, आपने BJP के साथ गठबंधन कर लिया और यह बात हमें मीडिया सोर्स से पता चली है. यह अच्छी बात नहीं है, इसलिए राज्य प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सपकाल के निर्देशानुसार, आपको पार्टी से सस्पेंड किया जा रहा है."

Vice President of the Maharashtra Pradesh Congress Committee (MPCC) Ganesh Patil writes a letter to the block president of the Ambarnath Congress, Pradeep Patil



The letter reads, "We have fought elections on Congress symbol and we won 12 seats, but without informing the state… pic.twitter.com/idVZfsADQW — ANI (@ANI) January 7, 2026

अंबरनाथ निकाय चुनाव में BJP का कांग्रेस और NCP से गठबंधन

पिछले महीने हुए नगर निकाय चुनाव के बाद BJP ने अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस और अजित पवार की NCP के साथ गठबंधन किया था. इस गठबंधन को ‘अंबरनाथ विकास आघाड़ी’ नाम दिया गया और इसमें बीजेपी की सहयोगी शिंदे गुट की शिवसेना को बाहर कर दिया गया. इसी प्रकार अकोला जिले की अकोट नगर परिषद में बीजेपी ने ऑल इंडिया मज्लिस -ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (AIMIM) और कुछ अन्य दलों के साथ गठबंधन किया.

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा?

उधर, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर से कहा कि ऐसे गठबंधनों को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी नहीं है और यह पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है. उन्होंने कहा, ''कांग्रेस या एआईएमआईएम से कोई भी गठबंधन स्वीकार नहीं किया जाएगा और जिन्होंने ऐसा किया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.''

बता दें कि मौजूदा समय में महाराष्ट्र में बीजेपी, अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के गठबंधन महायुति की सरकार है. अंबरनाथ में शिवसेना 27 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई थी. इस बीच बीजेपी की 14, कांग्रेस की 12 और एनसीपी की 4 सीटें मिलकर गठबंधन बनाया और बहुमत हासिल कर लिया. यहां से BJP की तेजश्री करंजुले पाटिल नगर परिषद की अध्यक्ष चुनी गईं.