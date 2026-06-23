Beed News: बीड में होटल संचालक की हत्या पर उबाल, परिजन का अंतिम संस्कार से इनकार

महाराष्ट्र के बीड जिले के केज शहर में एक होटल संचालक की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. घटना को 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मृतक के परिजनों ने अब तक अंतिम संस्कार नहीं किया है. उनका कहना है कि जब तक मामले के सभी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक वे शव अपने कब्जे में नहीं लेंगे.

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान विलास घुले के रूप में हुई है. वह केज तालुका के टाकली गांव के रहने वाले थे और होटल का संचालन करते थे. 20 जून की शाम केज टोल नाके के पास स्थित एक होटल में दो गुटों के बीच बैनर फाड़ने को लेकर विवाद हो गया था. विवाद बढ़ने पर विलास घुले बीच-बचाव करने पहुंचे थे.

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चाकू से हमला, इलाज के दौरान मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, झगड़ा शांत कराने पहुंचे विलास घुले पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया. परिजनों का आरोप है कि हत्या में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई है. इसी वजह से उन्होंने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है.

9 लोगों पर केस, 3 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है.

मंगलवार को परिजनों और ग्रामीणों ने न्याय की मांग को लेकर केज शहर बंद का आह्वान किया. शिवाजी चौक पर धरना प्रदर्शन और रास्ता रोको आंदोलन किया गया. प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर अपना विरोध जताया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. स्थिति को देखते हुए शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो.

मृतक की पत्नी सुषमा घुले ने कहा है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही उनके पति का अंतिम संस्कार किया जाएगा. वहीं, इस मामले को सोशल मीडिया पर कुछ लोग जातीय रंग देने की कोशिश कर रहे हैं.

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पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.