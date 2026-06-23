UCC पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा कदम, गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने समिति गठन का किया ऐलान

महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा विधायक देवयानी फरांदे द्वारा नियम 105 के तहत प्रस्तुत लक्षवेधी सूचना पर मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा, तीन तलाक कानून के क्रियान्वयन और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर चर्चा हुई. इस दौरान सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली.

चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने कहा कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हाई कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति गठित करेगी.

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देवयानी फरांदे ने सदन में कहा कि महिलाओं पर अत्याचार रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया है. इसके बावजूद महाराष्ट्र में इस कानून का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है.

उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम पुरुषों द्वारा एक से अधिक विवाह करने के मामलों और महिलाओं को तलाक देने के लिए उन पर अत्याचार किए जाने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम महिलाओं पर उनके पतियों द्वारा जानलेवा हमले किए जाने के मामले भी सामने आ रहे हैं. फरांदे ने सरकार से मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष उपाय करने, ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने और इस विषय पर सरकार का स्पष्ट रुख सामने रखने की मांग की.

ग्राह्यता को लेकर विपक्ष की आपत्ति

इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के विधायक जयंत पाटिल ने लक्षवेधी सूचना की ग्राह्यता पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि यह विषय नियमों के अनुरूप नहीं है. हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी आपत्ति खारिज कर दी और चर्चा की अनुमति दे दी.

देवयानी फरांदे द्वारा मुद्दा उठाए जाने के दौरान विधायक सना मलिक ने भी आपत्ति दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि बहुपत्नीत्व इस्लाम धर्म में मान्य है, लेकिन अन्य धर्मों में भी इसका पालन किया जाता है, फिर केवल मुस्लिम समुदाय को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है. इस मुद्दे को लेकर सदन में कुछ समय के लिए हंगामा भी हुआ और सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली.

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रिपोर्ट के बाद आगे का फैसला

चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्यमंत्री योगेश कदम ने कहा कि राज्य सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है. उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में अध्ययन करने के लिए उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति गठित की जाएगी.

समिति विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई और निर्णय लिया जाएगा.