उद्धव ठाकरे गुट में टूट पर छगन भुजबल का बड़ा बयान, 'पब्लिक सब देखती है, पांच साल बाद...'
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal) ने उद्धव गुट के सांसद संजय राउत के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया दी है.
महाराष्ट्र में 'ऑपरेशन टाइगर' और उद्धव गुट के छह सांसदों के पाला बदलने के बाद राजनीति गरमाई हुई है. जब इसे लेकर मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल से पूछा गया कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है? इस सवाल पर पहले तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है. फिर उन्होंने कहा कि पब्लिक सब देखती है. ये सही है या गलत है, जब हम पांच साल बाद पब्लिक के सामने जाएंगे तो वो बोलेगी.
छगन भुजबल से जब पूछा गया कि संजय राउत कह रहे हैं कि बच्चा चोरी करने की टोली बाजार में घूम रही है. इस पर उन्होंने कहा, ''वो शिवसेना (यूबीटी) के सांसद और प्रवक्ता हैं. अब वो जो कहेंगे उसके लिए मैं क्या जवाब दे सकता हूं. वो कहां से क्या बोलेंगे, किसकी उपमा किसको देंगे, उनके पास बोलने के लिए बहुत सारा खजाना है.
क्या एनसीपी भी करेंगी कोई ऑपरेशन?
जब उनसे पूछा गया कि क्या एनसीपी की तरफ से भी ऐसा कोई ऑपरेशन देखने को मिल सकता है? इस पर महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा, ''हम ऑपरेशन बगैरह नहीं करते हैं, उसकी जरूरत भी नहीं है.''
अमित शाह इस देश को बेचना चाहते हैं- संजय राउत
उधर, शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ बागी सांसदों पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, ''अमित शाह इस देश को बेचना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं. देश के इतिहास में जो काला अध्याय लिखा जाएगा उसमें अमित शाह का नाम रहेगा.''
'पैसे, ईडी, सीबीआई की ताकत पर देश की राजनीति चला रहे'
उन्होंने कहा, ''वे लोग पैसे, ईडी, सीबीआई की ताकत पर देश की राजनीति का चला रहे हैं. देखो न एक गद्दार बंदूक दिखा रहा है. पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे हैं? बंदूक की भाषा कर रहे हैं क्या? आइए, मैं यहां हूं. चला दो बंदूक. नहीं तो उनको पूछो कि कहां आना है, मैं वहां आता हूं.''
संजय राउत ने अपशब्दों का भी किया इस्तेमाल
इस दौरान संजय राउत ने अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा, ''ये डरपोक 50-50 बॉडीगार्ड लेकर घूमते हैं. ये हमसे दादागिरी करेंगे? गद्दार है न, आपने 50 करोड़ रुपया खाया है न, तो डकार लेकर बैठ जाइए. आप बंदूक की भाषा बोलेंगे तो बंदूकें हमारे पास भी हैं.''
जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं है- नाना पटोले
उधर, कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं है. ये लोकतंत्र के लिए खतरा है. उन्होंने कहा, ''सबको डर लगा हुआ है कि 2029 तक चुनाव प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी. जिस तरह से बीजेपी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रोज हत्या कर रही है, जो माहौल बनते जा रहा है, बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है तो 2029 तक ये हो सकता है.''
उद्धव गुट के सांसदों के बाद अब विधायकों के टूटने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि ये नई प्रक्रिया नहीं है. ये पुरानी प्रक्रिया है. जांच एजेंसियों के जरिए डराने का काम किया जा रहा है. बीजेपी और उसके गठबंधन के सहयोगी तोड़ फोड़ की राजनीति कर रही है.
'500 करोड़ खर्च किए तब जाकर 6 तंदरुस्त गद्दार पैदा हुए... इनका मां-बाप कौन?' बागी सांसदों पर संजय राउत का हमला