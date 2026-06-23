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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपुणे में राजा रघुवंशी हत्याकांड! केतन अग्रवाल को मंगेतर सिया ने प्रेमी के साथ मिलकर खाई में धकेला

पुणे में राजा रघुवंशी हत्याकांड! केतन अग्रवाल को मंगेतर सिया ने प्रेमी के साथ मिलकर खाई में धकेला

Ketan Agarwal Siya Goyal Pune: पुणे SP (ग्रामीण) संदीप सिंह गिल ने केतन अग्रवाल की मौत को लेकर कहा कि केस दाखिल करने के बाद उनके फ्रेंड सर्किल या रिश्तेदार से कुछ बातें सामने आईं, जिससे शंका हुई.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 23 Jun 2026 05:23 PM (IST)
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महाराष्ट्र के पुणे के लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल की मौत के मामले में मंगलवार (23 जून) को सनसनीखेज खुलासा हुआ. पुलिस के मुताबिक, केतन की मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर धक्का दे दिया और उसकी मौत हो गई. इस घटना ने इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की याद दिला ली, जिसमें सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर राजा को धक्का देकर मार दिया था. 

केतन अग्रवाल की मौत पर पुलिस ने क्या कहा?

पुणे एसपी (ग्रामीण) संदीप सिंह गिल ने कहा, "18 जून 2026 को सिया गोयल और केतन अग्रवाल नाम के एक कपल, जिनकी फरवरी में सगाई हुई थी, ट्रेकिंग के लिए लोहगढ़ किले गया था. सुबह करीब साढ़े दस से ग्यारह बजे के बीच सिया गोयल ने फ़ोन पर बताया कि केतन अग्रवाल किले से फिसलकर गिर गए और उनकी मौत हो गई. इसके बाद वहां जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और उसके घर वाले गए. केस दाखिल करने के बाद उनके फ्रेंड सर्किल या उनके रिश्तेदार से कुछ बातें हमारे सामने आईं, जिससे संशय निर्माण हुआ.'' 

प्लान के तहत घटना को दिया गया अंजाम- SP

SP ने आगे कहा, ''इस तरह की घटना के अचानक होने की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है. खासकर वो लड़का जो ट्रेकिंग करता था. उस हिसाब से फिर परिवार के सदस्यों ने इस पर शंका जाहिर की. फिर हमारे गोपनीय सूत्र से यह बात सामने आई कि ये जो लड़की सिया गोयल है, इसका फ्रेंड जो चेतन चौधरी है. इनकी आपस में एक साल से पहचान थी. तो इन दोनों ने ये प्लान किया और इस घटना को अंजाम दिया. लोहगढ़ किले से इन्होंने केतन अग्रवाल को धक्का दिया, वो नीचे गिरा और उसकी मौत हो गई.'' 

  • केतन की मंगेतर सिया गोयल ने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर धक्का दिया
  • 18 जून को लोहागढ़ किले के नजदीक एक गहरी खाई से केतन अग्रवार का शव मिला
  • पुलिस की पूछताछ में चेतन चौधरी ने अपना गुनाह कबूला
  • पुलिस ने सिया गोयल और केतन चौधरी को गिरफ्तार किया
  • केतन और सिया की इसी साल शादी होने वाली थी
  • शादी के लिए राजस्थान के उदयपुर में महल तक बुक कर लिया गया था

पुलिस के अनुसार, जांच में यह भी सामने आया कि सिया गोयल केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और उसे अपने तथा चेतन के रिश्ते में बाधा मानती थी. इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची. अधिकारी ने बताया कि जांच में पता चला कि साजिश के तहत सिया घूमने के बहाने केतन को लोहागढ़ किले पर ले गई. बाद में चेतन को भी वहां बुलाया गया और दोनों ने मिलकर कथित तौर पर केतन को खाई में धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

अंतिम दौर में थी केतन की शादी की तैयारियां

केतन अग्रवाल पुणे के प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से जुड़े थे. उनके पिता एक जाने-माने बिजनेसमैन हैं. केतन की शादी पुणे के बड़े मसाला कारोबारी परिवार की बेटी से तय हुई थी. दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां अंतिम चरण में थीं. जयपुर में एक भव्य विवाह समारोह आयोजित किया जाना था. शादी के लिए महल बुक किया गया था और मेहमानों की आवाजाही के लिए दो चार्टर्ड विमान तक बुक किए गए थे. परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि शादी से पहले ही यह रिश्ता एक सनसनीखेज आपराधिक जांच का हिस्सा बन जाएगा.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 23 Jun 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
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