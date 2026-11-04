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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: दांत साफ करते समय टूथब्रश निगल लिया, डॉक्टरों ने बिना सर्जरी के बचाया

मुंबई: दांत साफ करते समय टूथब्रश निगल लिया, डॉक्टरों ने बिना सर्जरी के बचाया

महाराष्ट्र के पेन में 50 वर्षीय राजेंद्र मालुसरे ने गलती से टूथब्रश निगल लिया, जो उनके पेट में फंस गया. डॉ. रावसाहेब राठौड़ की टीम ने बिना सर्जरी एंडोस्कोपी से उसे सफलतापूर्वक निकाला.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 04 Nov 2026 08:34 AM (IST)
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महाराष्ट्र के पेन इलाके से अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने सभी को चौंका दिया है. यहां रहने वाले 50 वर्षीय ऑटो-रिक्शा ड्राइवर राजेंद्र मालुसरे ने दांत ब्रश करते समय  गलती से पूरा टूथब्रश ही निगल लिया. ये टूथब्रश सीधे राजेंद्र के पेट में फंस गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. हालांकि, समय पर इलाज मिलने के कारण वो अब सही सलामत हैं. 

अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि पूरा टूथब्रश उसके पेट में फंसा हुआ है. नवी मुंबई में स्थित मेडिकवर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बिना किसी सर्जरी के एंडोस्कोपी से उसे निकाल दिया. हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट और थेरेप्यूटिक एंडोस्कोपिस्ट डॉ. रावसाहेब राठौड़ के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा पूरी की गई. इलाज के कुछ ही घंटों बाद मरीज को घर भेज दिया गया.

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कैसे ड्राइवर निगल गया टूथब्रश?

दरअसल, पेन के रहने वाले और रिक्शा ड्राइवर राजेंद्र मालुसरे ने सुबह हमेशा की तरह दांत ब्रश करते समय गलती से मुंह से टूथब्रश निगल लिया और वो उनके पेट में चला गया. इसके बाद राजेंद्र पहले एक लोकल डॉक्टर के पास गए और पूरी बात बताई जिसे सुन डॉक्टर हैरान हो गए. डॉक्टर ने उन्हें एक्स-रे कराने की सलाह दी. हालांकि, प्लास्टिक व फाइबर का होने के कारण टूथब्रश उसमें दिखाई नहीं दे रहा था. इसलिए, उन्हें आगे की जांच के लिए नवी मुंबई के मेडिकवर हॉस्पिटल भेजा गया.

कैसे निकाला गया पेट से टूथब्रश?

मेडिकवर अस्पताल में एंडोस्कोपी जांच हुई तो पता चला कि  पूरा टूथब्रश उसके पेट में फंसा हुआ था. इसके बाद मेडिकवर हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट और थेराप्यूटिक एंडोस्कोपिस्ट डॉ. रावसाहेब राठौड़ की टीम ने इस मुश्किल प्रोसीजर को सफलतापूर्वक किया. समय पर सही इलाज के कारण मरीज को बचाया जा सका. इलाज के कुछ ही घंटों बाद  राजेंद्र को अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 04 Nov 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
Navi Mumbai News MAHARASHTRA NEWS
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