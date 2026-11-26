उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच चल रही सीटों के बंटवारे की कवायद पर बीजेपी ने निशाना साधा है. पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दोनों पार्टियों के रिश्तों में चल रही खींचतान पर उन्हें एक-दूसरे के खिलाफ दिए गए पुराने बयानों की यादी दिलाई और कहा कि ये गठबंधन कमजोर और विरोधाभासी आधारों पर टिका हुआ बताया है. सपा और कांग्रेस के बीच हुई हालिया बैठकों और नेताओं के रुख पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में दोनों पार्टियों के बीच बहुत दिलचस्प स्थिति बनी हुई है.

उन्होंने कहा, 'अखिलेश यादव ने अपनी यात्रा की शुरुआत ही रायबरेली से की थी. कांग्रेस पार्टी सीटों की मांग तो कर रही है, लेकिन राहुल गांधी वियतनाम से लेकर शिकागो तक घूम रहे हैं और उसके बाद यहां सीटों की मांग की जा रही है.' उन्होंने कहा, 'केवल 10 मिनट में ये बैठक खत्म हो गई. मुझे लगता है कि इतने में तो वे लोग बैठ भी नहीं पाए होंगे. सीटों का बंटवारा तो छोड़िए, ऐसा लगता है कि उन्हें 10 मिनट तक एक-दूसरे को देखना तक गवारा नहीं. जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, ये अपने आप दर्शाता है कि इस गठबंधन का आधार किस प्रकार के कमजोर विरोधाभासी आधारों पर टिका है.'

पुराने बयानों की दिलाई याद

सुधांशु त्रिवेदी ने वर्ष 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों दलों के बीच हुई जुबानी जंग का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जनता को यह याद रखना चाहिए कि गठबंधन की चर्चाओं के बीच ये दल एक-दूसरे के बारे में क्या राय रखते हैं. त्रिवेदी ने कहा, '2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के लिए 'चिरकुट पार्टी' शब्द का इस्तेमाल किया था. इसके जवाब में अखिलेश यादव ने भी मध्य प्रदेश के ही एक मंच से कांग्रेस को बहुत चालू पार्टी बताया था.

बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अब जनता के लिए यह देखना रोचक होगा कि चिरकुट और चालू पार्टी के बीच कौन एक-दूसरे को चित्त-पत्त करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने में सफल होता है. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी और एनडीए को अभूतपूर्व बहुमत दिलाने का मन बना लिया है.