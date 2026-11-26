Three Language Policy: सीबीएसई की थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों को बड़ी राहत दी है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने साफ किया है कि जिन छात्रों ने पहले से तीन भाषा का ऑप्शन चुन लिया, वे अपनी मौजूदा पसंद के साथ ही पढ़ाई जारी रख सकते हैं और उन्हें पूर्व के अंतिम आदेशों के तहत दी गई छूट के कारण वापस दो भाषाओं पर लौटने की जरूरत नहीं है. साथ ही अदालत ने यह भी साफ किया है कि जो छात्र वर्तमान में दो भाषा पढ़ रहे हैं, उन्हें इस शैक्षणिक सत्र में दो भाषाओं के साथ ही पढ़ाई जारी रखने की अनुमति होगी. हालांकि इसके लिए शर्त यह होगी कि अगले वर्ष वे तीसरी भाषा का विकल्प चुनें. पीठ ने जोर देकर कहा की नीति लागू करने के नाम पर किसी भी छात्र पर बीच सत्र में भाषा बदलने का दबाव नहीं डाला जाएगा और तीसरी भाषा का मूल्यांकन स्कूल स्तर पर ही होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने यह बातें की साफ

मौजूदा भाषा विकल्प रहेंगे जारी- सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तीन भाषाओं को लेकर लगातार बने रहे असमंजस के बीच कुछ बिंदुओं को साफ किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन छात्रों ने पहले से तीन भाषा चुनी है वे तीनों भाषा पढ़ते रहेंगे. वहीं दो भाषा पढ़ने वाले छात्र इस सत्र में दो भाषाओं के साथ पढ़ाई जारी रख सकेंगे.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तीन भाषाओं को लेकर लगातार बने रहे असमंजस के बीच कुछ बिंदुओं को साफ किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन छात्रों ने पहले से तीन भाषा चुनी है वे तीनों भाषा पढ़ते रहेंगे. वहीं दो भाषा पढ़ने वाले छात्र इस सत्र में दो भाषाओं के साथ पढ़ाई जारी रख सकेंगे. बीच सत्र में कोई बदलाव नहीं- कक्षा 6, 7, 8 और 9 के छात्रों को चल रहे शैक्षणिक सत्र के बीच में भाषा बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

कक्षा 6, 7, 8 और 9 के छात्रों को चल रहे शैक्षणिक सत्र के बीच में भाषा बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. तीसरी भाषा का मूल्यांकन- तीसरी भाषा का मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा के बजाय केवल स्कूल स्तर पर आंतरिक रूप से किया जाएगा और इसके अंक बोर्ड के अंतिम रिजल्ट को प्रभावित नहीं करेंगे.

तीसरी भाषा का मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा के बजाय केवल स्कूल स्तर पर आंतरिक रूप से किया जाएगा और इसके अंक बोर्ड के अंतिम रिजल्ट को प्रभावित नहीं करेंगे. कक्षा 10वीं तक बोर्ड परीक्षा से छूट- कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों के लिए तीसरी भाषा की अनिवार्य बोर्ड परीक्षा से मिली छूट जारी रहेगी.

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सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या हुआ?

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2026 के अपने आदेश में कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों को पहले से प्राप्त संक्रमणकालीन छूट का दायरा बढ़ाते हुए इसे मौजूदा कक्षा 6 के बैच पर भी लागू कर दिया था. इस छूट के तहत छात्र कम से कम दो भारतीय भाषाएं पढ़ने की बाध्यता के बजाय दो विदेशी भाषाएं और एक भारतीय भाषा पढ़ना जारी रख सकते थे और उन्हें कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा से भी छूट दी गई थी. सीबीएसई ने 28 सितंबर को इस आदेश में संशोधन की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की थी और दलील दी थी कि कक्षा 6 को दी गई छूट से बहुत कम छात्रों को लाभ होगा. लेकिन इससे संबद्ध स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, साथ ही कई छात्र पहले ही तीन भाषाएं चुके हैं. वही अब हुई सुनवाई में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि जहां दो भाषण चल रही है, उन्हें इस साल दो भाषा जारी रखने की अनुमति होगी, इस शर्त के साथ कि अगले साल वे तीसरी भाषा लेंगे. जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आग्रह किया कि यह छूट कक्षा 10 तक न बढ़ाई जाए, तो जस्टिस बागची ने साफ किया कि कक्षा 7 के छात्रों के लिए यह छूट 10वीं तक दी गई है और मौजूदा कक्षा 6 के बैच को भी वही व्यवस्था मिली है.

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