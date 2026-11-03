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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअमित शाह से मुलाकात के बाद बदला NCP नेताओं का मन? सुनेत्रा पवार की लीडरशिप पर जताया भरोसा

अमित शाह से मुलाकात के बाद बदला NCP नेताओं का मन? सुनेत्रा पवार की लीडरशिप पर जताया भरोसा

एनसीपी नेताओं ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद पार्टी में अंदरूनी कलह और एनसीपी (एसपी) के साथ विलय की खबरों को खारिज किया. उन्होंने डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के नेतृत्व पर भरोसा जताया.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 03 Nov 2026 12:18 PM (IST)
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सीनियर नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने के अंदरूनी कलह की खबरों को खारिज कर दिया. पार्टी ने डिप्टी CM सुनेत्रा पवार के नेतृत्व पर भरोसा जताया और NCP (SP) के साथ विलय की संभावना से साफतौर पर इनकार कर दिया. पार्टी की ओर से यह सफाई तब आई, जब बातचीत के दौरान सुनेत्रा पवार और उनके बेटों, पार्थ और जय की गैर-मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए थे.

एनसीपी के एक सीनियर नेता ने जानकारी दी है कि वरिष्ठ नेताओं का एक समूह रविवार को अमित शाह से मिला था, ताकि इस बात पर चर्चा की जा सके कि NCP और महायुति गठबंधन के अन्य सहयोगियों के बीच तालमेल को कैसे बेहतर बनाया जाए.

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'वित्त मंत्रालय वापस पाने के लिए उत्सुक है NCP'

एनसीपी के एक नेता ने कहा कि वे उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में मिलकर काम करेंगे. शरद पवार गुट के साथ विलय की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने शाह के साथ बैठक में सुनेत्रा पवार और उनके बेटों की अनुपस्थिति को लेकर चल रही राजनीतिक अटकलों को भी नकार दिया. उन्होंने कहा कि एनसीपी वित्त मंत्रालय वापस पाने के लिए उत्सुक है और यह तय करेगी कि मंत्रालय का कार्यभार कौन संभालेगा. सोमवार रात मुंबई में हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि शाह के साथ बैठक के दौरान वित्त मंत्रालय का मुद्दा उठाया गया था.

तटकरे सुनील ने यह भी कहा कि पार्टी में असंतोष का कोई कारण नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी नेता बातचीत और सामूहिक नेतृत्व के जरिए काम कर रहे हैं. पार्टी के भीतर कथित आंतरिक मतभेदों की अटकलों के बीच उन्होंने कहा, "हम आपस में बातचीत और संवाद के जरिए काम करते हैं, और आने वाले दिनों में भी हम इसी दिशा में प्रयास जारी रखेंगे."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 03 Nov 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
NCP Sunetra Pawar MAHARASHTRA NEWS AMIT SHAH
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