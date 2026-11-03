अमित शाह से मुलाकात के बाद बदला NCP नेताओं का मन? सुनेत्रा पवार की लीडरशिप पर जताया भरोसा

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सीनियर नेताओं ने दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस बैठक के बाद पार्टी नेताओं ने के अंदरूनी कलह की खबरों को खारिज कर दिया. पार्टी ने डिप्टी CM सुनेत्रा पवार के नेतृत्व पर भरोसा जताया और NCP (SP) के साथ विलय की संभावना से साफतौर पर इनकार कर दिया. पार्टी की ओर से यह सफाई तब आई, जब बातचीत के दौरान सुनेत्रा पवार और उनके बेटों, पार्थ और जय की गैर-मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए थे.

एनसीपी के एक सीनियर नेता ने जानकारी दी है कि वरिष्ठ नेताओं का एक समूह रविवार को अमित शाह से मिला था, ताकि इस बात पर चर्चा की जा सके कि NCP और महायुति गठबंधन के अन्य सहयोगियों के बीच तालमेल को कैसे बेहतर बनाया जाए.

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'वित्त मंत्रालय वापस पाने के लिए उत्सुक है NCP'

एनसीपी के एक नेता ने कहा कि वे उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में मिलकर काम करेंगे. शरद पवार गुट के साथ विलय की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने शाह के साथ बैठक में सुनेत्रा पवार और उनके बेटों की अनुपस्थिति को लेकर चल रही राजनीतिक अटकलों को भी नकार दिया. उन्होंने कहा कि एनसीपी वित्त मंत्रालय वापस पाने के लिए उत्सुक है और यह तय करेगी कि मंत्रालय का कार्यभार कौन संभालेगा. सोमवार रात मुंबई में हुई कोर कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि शाह के साथ बैठक के दौरान वित्त मंत्रालय का मुद्दा उठाया गया था.

तटकरे सुनील ने यह भी कहा कि पार्टी में असंतोष का कोई कारण नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी नेता बातचीत और सामूहिक नेतृत्व के जरिए काम कर रहे हैं. पार्टी के भीतर कथित आंतरिक मतभेदों की अटकलों के बीच उन्होंने कहा, "हम आपस में बातचीत और संवाद के जरिए काम करते हैं, और आने वाले दिनों में भी हम इसी दिशा में प्रयास जारी रखेंगे."

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