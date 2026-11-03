दीया मिर्जा का वीडियो फिर से अपलोड करे BMC! भड़का बॉम्बे HC, बीजेपी को फटकारा

दिवाली के त्योहार के बीच एक्टर दीया मिर्जा के वीडियो पर छिड़े विवाद को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया है. हाई कोर्ट ने उन बीजेपी नेताओं की आलोचना की है, जिन्होंने दीया मिर्जा के वीडियो क्लिप पर सवाल खड़े किए थे. साथ ही, बीएमसी को आदेश दिया है कि एक्टर का वीडियो दोबारा से शेयर करे.

आलोचना का सामना करने वाले इस वीडियो में दीया मिर्जा ने नागरिकों से अपील की थी कि वे हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न जलाएं. बीएमसी ने इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए दीया मिर्जा को शामिल किया था, लेकिन बीजेपी नेताओं के विरोध के बाद, इस वीडियो को BMC के सोशल मीडिया हैंडल से हटा दिया गया.

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'नेताओं की बेतुकी टिप्पणी से परेशान है कोर्ट'

जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की बेंच ने कहा, "कुछ राजनेताओं की बेतुकी टिप्पणियों से वे परेशान हैं" और उन्हें याद दिलाया कि "भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है." जजों ने BMC को आदेश दिया है कि वह हटाए गए वीडियो को वापस बहाल करे.

BMC मेयर ने दीया मिर्जा को बताया था 'हिंदू विरोधी'

जानकारी के लिए बता दें कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की 'पर्यावरण के अनुकूल दिवाली' पहल के लिए दीया मिर्जा ने एक वीडियो बनाया था, जिसपर सियासी विवाद छिड़ गया. बीएमसी ने मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम की आपत्ति के बाद इसे हटा दिया था. वहीं, मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने भी इस वीडियो को लेकर दीया को 'हिंदू-विरोधी' करार दे दिया था. पहल खुद बीएमसी की ही थी, जिसका दीया मिर्जा ने समर्थन किया था.

हाई कोर्ट ने ही दिए थे कम पटाखे जलाने के निर्देश

मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को निर्देश दिया था कि पटाखे कम जलें और पर्यावरण के अनुकूल दिवाली मनाई जाए. इस आदेश के बाद बीएमसी ने नागरिकों से पटाखे फोड़ने से बचने की अपील की थी. इस अभियान के तहत बीएमसी ने दीया मिर्जा समेत कई जानी-मानी हस्तियों को शामिल किया था. दीया ने वीडियो में लोगों से ध्वनि और वायु प्रदूषण से बचने की अपील की थी. यह वीडियो रविवार को हटा दिया गया, जबकि माधुरी दीक्षित, निशिगंधा वाड और क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे के ऐसे ही वीडियो बीएमसी के एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट पर अब भी मौजूद हैं.

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