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दीपके, सौरभ और रांका के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी, देश नहीं छोड़ सकते
मुंबई पुलिस ने CJP के अध्यक्ष अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया. पुलिस के मुताबिक इन तीनों ने गांधी जयंती के दिन मुंबई में बिना पूर्व अनुमति के आंदोलन किया था. इस मामले में मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था. अब पुलिस इनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया है ताकि वे देश छोड़कर बाहर न जा सकें. यह LOC चार पांच दिन पहले जारी की गई थी.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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