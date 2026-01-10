अंबरनाथ नगर पालिका की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. जिस बाजी को भाजपा अपने पाले में मानकर चल रही थी, उसे शिवसेना ने आखिरी मौके पर पलट दिया. अब नगर पालिका में शिवसेना साफ बहुमत के साथ सत्ता की ओर बढ़ चुकी है.

शिवसेना को मिला नया समर्थन

नगर पालिका में सत्ता के समीकरण तब पूरी तरह बदल गए, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 4 नगरसेवकों और एक निर्दलीय नगरसेवक ने खुलकर शिवसेना को समर्थन देने का ऐलान कर दिया. इस समर्थन के बाद शिवसेना की संख्या 27 से बढ़कर 32 हो गई है, जो बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है.

नगर पालिका चुनाव में शिवसेना 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. वहीं भारतीय जनता पार्टी को 14, कांग्रेस को 12, राष्ट्रवादी कांग्रेस को 4 और एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई थी.

नतीजों के बाद भाजपा ने कांग्रेस के समर्थन से अंबरनाथ विकास आघाड़ी बनाकर सत्ता पर दावा ठोक दिया था और इस संबंध में प्रस्ताव भी ठाणे जिलाधिकारी के सामने रखा गया था.

भाजपा-कांग्रेस गठबंधन पर बवाल

भाजपा और कांग्रेस का यह अप्रत्याशित गठबंधन राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया. कांग्रेस नेतृत्व ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए अंबरनाथ के सभी निर्वाचित नगरसेवकों को पार्टी से निलंबित कर दिया. इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की मौजूदगी में कांग्रेस के 12 में से 10 नगरसेवक भाजपा में शामिल हो गए.

शिवसेना को सत्ता से दूर रखने के मकसद से बने इस गठबंधन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी असंतोष जताया. वहीं शिवसेना सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे ने भी भाजपा-कांग्रेस की इस राजनीति पर सवाल उठाते हुए स्पष्टीकरण की मांग की थी.

जनता के फैसले का सम्मान- शिवसेना

शिवसेना नेताओं का कहना है कि अंबरनाथ की जनता ने विकास के नाम पर शिवसेना को सबसे बड़ा जनादेश दिया था. जनता ने भाजपा-कांग्रेस के प्रयोग को नकार दिया और उसी भावना का सम्मान करते हुए एनसीपी के चार और एक निर्दलीय नगरसेवक ने शिवसेना का साथ चुना.

सत्ता गठन की तैयारी

अब 32 नगरसेवकों के समर्थन के साथ शिवसेना स्पष्ट बहुमत में है. पार्टी जल्द ही अंबरनाथ नगर पालिका में सत्ता गठन का औपचारिक दावा पेश करेगी. सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में जिलाधिकारी के पास जरूरी दस्तावेज सौंपे जाएंगे और अंबरनाथ की राजनीति में नया अध्याय शुरू होगा.