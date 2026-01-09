निलेश राणे का उद्धव गुट पर निशाना, पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग

शिवसेना विधायक निलेश राणे ने उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदवार और बीएमसी की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है. निलेश राणे का आरोप है कि किशोरी पेडनेकर ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी नामांकन पत्र में छिपाई है. राणे ने बताया कि 2023 में पेडनेकर पर दो आपराधिक मामले दर्ज हुए थे और वे फिलहाल जमानत पर हैं. इसके बावजूद उन्होंने यह जानकारी चुनाव आयोग से छिपाई. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार ऐसा करने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

पेडनेकर को चुनाव से हट जाना चाहिए- निलेश राणे

राणे ने कहा कि पेडनेकर को नैतिकता के आधार पर चुनाव से हट जाना चाहिए, अन्यथा शिवसेना इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ेगी, यह संकेत दिए हैं. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) की धारा 125-A के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार जानकारी छुपाता है तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है.

राणे ने बताया कि एक मामला बॉडी बैग घोटाले से जुड़ा है. कोविड काल में मुंबई महानगरपालिका ने 1,600 रुपये की बॉडी बैग 6,719 रुपये में खरीदी. एक इन्फोटेक कंपनी से हजारों बॉडी बैग खरीदे गए और इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ. दूसरा मामला एसआरए प्रोजेक्ट से जुड़ा है.

निलेश राणे ने लगाया आरोप

निलेश राणे ने आरोप लगाया कि पेडनेकर को पहले टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे को धमकी देकर टिकट हासिल किया. उन्होंने कहा कि कोविड काल के सारे घोटाले बाहर लाऊंगी ऐसा कहकर ठाकरे परिवार को ब्लैकमेल किया गया और टिकट लिया गया. उन्होंने आगे कहा कि जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, वे यदि महानगरपालिका में चुने जाएंगे तो जनता की सेवा करेंगे या लूट करेंगे, इस पर वरली के मतदाताओं को विचार करना चाहिए.

उद्धव-राज ठाकरे पर बोला तीखा हमला

शिवसेना विधायक निलेश राणे ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे मुंबई के विकास पर बोलने के बजाय मुंबई और महाराष्ट्र में फूट डालने वाले मुद्दे उठा रहे हैं. राणे ने सवाल किया कि ठाकरे परिवार इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद मुंबई के लिए कौन-से ठोस विकास कार्य किए, यह जनता को बताएं.

उन्होंने कहा कि राज ठाकरे से सकारात्मक मुद्दों की उम्मीद थी, लेकिन उनके विचार निराशाजनक साबित हुए. साथ ही यह सवाल किया की लंदन जाते समय गुजराती समाज का व्यक्ति कैसे चलता है आपको यह कैसे स्वीकार है? इसका खुलासा करें.

राणे ने आरोप लगाया कि मुंबई पर कब्जा करने की राजनीति केवल अपने घर चलाने के लिए की जा रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि बालासाहेब ठाकरे के स्मारक के पास आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे द्वारा चैनल को इंटरव्यू देना उस स्थान की पवित्रता का अपमान है.