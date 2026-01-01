महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कथित धर्मांतरण को लेकर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. यह मामला जिले के वरुड तालुका के बेनोडा गांव से सामने आया है, जहां बीते दिनों गांव में बाहरी लोगों के आने के बाद विवाद की स्थिति बन गई. आरोप है कि ये लोग ग्रामीणों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे और इसके बदले पैसे देने की बात भी कही जा रही थी.

कुछ ग्रामीणों को जब इन गतिविधियों की जानकारी मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया. देखते ही देखते मामला बढ़ गया और गांव में तनाव की स्थिति बन गई. इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम की सूचना स्थानीय संगठनों और पुलिस तक पहुंचाई गई.

बजरंग दल की शिकायत पर कार्रवाई

इस मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वरुड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में आरोप लगाया गया कि गांव में आए लोग सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण की कोशिश कर रहे थे. शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संबंधित 8 लोगों को पहले हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे किसके कहने पर गांव पहुंचे थे और उनका उद्देश्य क्या था.

कोर्ट में पेशी के बाद मिली जमानत

गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को आज स्थानीय अदालत में पेश किया गया. सुनवाई के बाद अदालत ने सभी को जमानत दे दी. फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं, लेकिन पुलिस की जांच जारी है.

अमरावती जिला पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.