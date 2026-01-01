मुंबई में बारिश से हुआ नए साल का स्वागत, अचानक पलटा मौसम और बढ़ गई ठंड

महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई में नए साल का स्वागत बरसात से हुआ. साल के पहले दिन ही (गुरुवार, 1 जनवरी) मौसम ने अचानक से पलटी मारी और बेमौसम बारिश ने ठंड बढ़ा दी. बारिश होने से मुंबई के प्रदूषण में तो कमी आई है, मौसम सुहाना भी हो गया है लेकिन अब ठंड का एहसास हो रहा है.

बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने तापमान में अच्छी-खासी गिरावट ला दी. फिलहाल, माहौल यह है कि पूरे मुंबई में रुक-रुक कर बारिश हो रही है.मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि अरब सागर में नमी बढ़ने और पश्चिमी विक्षोभ के चलते मुंबई और उपनगरीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है. हालांकि, संभावना है कि अगले कुछ घंटों के अंदर ही मौसम साफ हो जाए.

मुंबईकर ने लिए बारिश के मजे

गुरुवार, 1 जनवरी की रात को मौसम सामान्य रहने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन हल्की फुहारें कहीं-कहीं जारी रह सकती हैं. मुंबईकरों ने भी अचानक पड़ने वाली इस ठंड के मजे लिए. मरीन ड्राइव, जूहू और बांद्रा में लोगों ने ठंडी हवा के साथ बौछार के साथ सुबह की शुरुआत की. बारिश इतना ज्यादा नहीं थी कि ट्रैफिक पर इसका प्रभाव पड़े. हालांकि, प्रशासन ने सलाह दी है कि फिसलन से बचें.

दिल्ली में भी बारिश का अलर्ट

नए साल के पहले दिन दिल्ली और एनसीआर के लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है. ठंड के साथ-साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है, जो इस मौसम की पहली बरसात हो सकती है. एक जनवरी की सुबह से ही सर्द हवाओं और कोहरे ने ठिठुरन बढ़ा दी है. दिन भर यह ठंड बने रहने का अनुमान जताया गया है. धूप के भी दर्शन कुछ कम हो सकते हैं. मौसम विभाग ने दिल्ली के लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है. हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.