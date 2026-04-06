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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रदेवी यात्रा के दौरान हंगामा करने वालों का अवैध निर्माण होगा ध्वस्त, रात में झड़प के बाद सुबह पहुंचा बुलडोजर

देवी यात्रा के दौरान हंगामा करने वालों का अवैध निर्माण होगा ध्वस्त, रात में झड़प के बाद सुबह पहुंचा बुलडोजर

Maharashtra News: BMC ने मलाड ईस्ट के संतोष नगर मार्केट इलाके में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई की. इस मामले में 5 आरोपी हुुए गिरफ्तार.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 06 Apr 2026 01:48 PM (IST)
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महाराष्ट्र के मलाड ईस्ट के संतोष नगर मार्केट इलाके में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के कारण तनाव का माहौल है.  पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद एक और बड़ा एक्शन लेते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की. विवाद तब हुआ जब मुंबई के मलाड ईस्ट के डिंडोशी इलाके में स्थित संतोष नगर मार्केट में साउथ इंडियन समुदाय की तरफ से रविवार (5 अप्रैल) को देवी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था.

इसी दौरान दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और हाथापाई हुई थी. मामले की जानकारी जैसे ही डिंडोशी पुलिस को मिली वो मौके पर पहुंची और कार्रवाई की. पुलिस ने भीड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन हालात को काबू में करने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस झड़प में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. 

पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार

पुलिस ने BNS की धारा 109 ,118 (1) 351 (3) 352, 189 (1) 189 (2) 189 ( 3) 191 (1) 191 (2) 191 (3) आर्म एक्ट की धारा 37 (1) और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 135 की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इसके आलाव पांच लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.  वहीं, इस घटना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई। डिंडोशी पुलिस ने बताया कि फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन इससे स्थानिय लोगों में गुस्सा और डर का माहौल है.

 इस बीच BMC ने आरोपियों के अगले ही दिन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की. सूत्रों के मुताबिक हंगामा करने वाले आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया है. इस पूरे मामले के सामने आने का बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने कहा कि वह इलाके में शांति और सद्भाव बनाए रखनेके लिए आज  शाम 6 बजे हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करेंगे.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 06 Apr 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
Hanuman Chalisa Dindoshi Police MAHARASHTRA NEWS Malad East BMC Bulldozer Action Santosh Nagar Clash
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