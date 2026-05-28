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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकर्नाटक की सियासत पर BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी का बड़ा दावा, आने वाले दिनों में शायद...'

कर्नाटक की सियासत पर BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी का बड़ा दावा, आने वाले दिनों में शायद...'

CM of Karnataka: बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कर्नाटक के सियासी उठापटक पर कांग्रेस को घेरा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 28 May 2026 05:49 PM (IST)
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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार (28 मई) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इस बीच बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी में नेतृत्व का अभाव है. इसकी साथ ही उन्होंने भविष्य में कांग्रेस की मौजूदगी पर भी सवाल खड़े किए.

राजीव प्रताप रूडी से जब सिद्धारमैया को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ''ये कांग्रेस का मामला है. वैसे भी हर जगह पर कांग्रेस की सरकार अस्थिर हो चुकी है. नेतृत्व का अभाव है. आने वाले दिनों में शायद देश में कांग्रेस की उपस्थिति रहे ना रहे, ये कहना बड़ा कठिन है.''

SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोले रूडी?

एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "बिहार का जो अनुभव है, बिहार और बंगाल में जो एसआईआर पर जो विरोध था उस सरकार के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है. 

प्रधानमंत्री के निर्णय देशहित में होते हैं- रूडी

उन्होंने आगे कहा, ''सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय अच्छे होते हैं और देशहित में होते हैं. स्वाभाविक तौर से अगर एक जगह कामयाबी मिल गई और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो मुझे लगता है कि इसे पूरे देश में लागू करने में कोई संवैधानिक कठिनाई नहीं होनी चाहिए.''

सीएम पद से इस्तीफे के बाद क्या बोले सिद्धारमैया?

कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफा सौंपने के बाद सिद्धारमैया ने कहा, ''मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. चूंकि राज्यपाल थावरचंद गहलोत शहर में नहीं हैं, इसलिए मैंने अपना त्यागपत्र उनके विशेष सचिव को सौंप दिया. मैंने बार-बार कहा था कि जब भी आलाकमान मुझे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को कहेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा. आलाकमान ने मुझे दो दिन पहले पद छोड़ने का निर्देश दिया था, जिसके अनुसार मैंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 28 May 2026 04:45 PM (IST)
Tags :
Rajiv Pratap Rudy Siddaramaiah Karnataka News BJP BIHAR NEWS
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