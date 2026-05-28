कर्नाटक की सियासत पर BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी का बड़ा दावा, आने वाले दिनों में शायद...'

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार (28 मई) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इस बीच बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी में नेतृत्व का अभाव है. इसकी साथ ही उन्होंने भविष्य में कांग्रेस की मौजूदगी पर भी सवाल खड़े किए.

राजीव प्रताप रूडी से जब सिद्धारमैया को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ''ये कांग्रेस का मामला है. वैसे भी हर जगह पर कांग्रेस की सरकार अस्थिर हो चुकी है. नेतृत्व का अभाव है. आने वाले दिनों में शायद देश में कांग्रेस की उपस्थिति रहे ना रहे, ये कहना बड़ा कठिन है.''

Patna, Bihar: On Karnataka CM Siddaramaiah likely to resign today, BJP MP Rajiv Pratap Rudy says, "It is a matter for the Congress party. In any case, the Congress governments everywhere have become unstable..." pic.twitter.com/gdk0JqFnGg — IANS (@ians_india) May 28, 2026

SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोले रूडी?

एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "बिहार का जो अनुभव है, बिहार और बंगाल में जो एसआईआर पर जो विरोध था उस सरकार के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है.

Patna, Bihar: On Supreme Court's verdict regarding the petitions challenging the SIR, BJP MP Rajiv Pratap Rudy says, "The experience of Bihar and the opposition regarding SIR in West Bengal shows that the Supreme Court has upheld the government’s decision. The decisions of the… pic.twitter.com/brzTO3O65i — IANS (@ians_india) May 28, 2026

प्रधानमंत्री के निर्णय देशहित में होते हैं- रूडी

उन्होंने आगे कहा, ''सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय अच्छे होते हैं और देशहित में होते हैं. स्वाभाविक तौर से अगर एक जगह कामयाबी मिल गई और सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो मुझे लगता है कि इसे पूरे देश में लागू करने में कोई संवैधानिक कठिनाई नहीं होनी चाहिए.''

सीएम पद से इस्तीफे के बाद क्या बोले सिद्धारमैया?

कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफा सौंपने के बाद सिद्धारमैया ने कहा, ''मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. चूंकि राज्यपाल थावरचंद गहलोत शहर में नहीं हैं, इसलिए मैंने अपना त्यागपत्र उनके विशेष सचिव को सौंप दिया. मैंने बार-बार कहा था कि जब भी आलाकमान मुझे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को कहेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा. आलाकमान ने मुझे दो दिन पहले पद छोड़ने का निर्देश दिया था, जिसके अनुसार मैंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया.''

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