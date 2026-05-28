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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEET UG 2026 छात्रों को बड़ी राहत, फीस रिफंड के लिए बैंक डिटेल जमा करने की तारीख बढ़ी

NEET UG 2026 छात्रों को बड़ी राहत, फीस रिफंड के लिए बैंक डिटेल जमा करने की तारीख बढ़ी

NEET UG 2026 उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए NTA ने फीस रिफंड के लिए बैंक डिटेल जमा करने की अंतिम तारीख 22 जून तक बढ़ा दी है. छात्र NEET पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी बैंक जानकारी अपडेट कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 28 May 2026 03:17 PM (IST)
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  • NEET UG परीक्षा फीस रिफंड के लिए बैंक डिटेल जमा करने की बढ़ी तारीख.
  • 22 जून 2026 तक छात्र अपनी बैंक जानकारी NTA पोर्टल पर दे सकते हैं.
  • 13 लाख छात्रों ने जानकारी दी, पर अभी भी कई बाकी हैं.
  • एक बार जमा की गई बैंक डिटेल बाद में बदली नहीं जाएगी.

देशभर के लाखों NEET UG छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने परीक्षा फीस रिफंड से जुड़ी प्रक्रिया के लिए छात्रों को एक और मौका दे दिया है. अब उम्मीदवार अपने बैंक खाते की जानकारी 22 जून 2026 तक जमा कर सकेंगे. पहले इसकी आखिरी तारीख 27 मई तय की गई थी.

NTA के इस फैसले से उन छात्रों को बड़ी राहत मिली है, जो किसी कारण समय पर अपनी बैंक डिटेल अपडेट नहीं कर पाए थे. एजेंसी ने साफ कहा है कि अभी भी कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने रिफंड प्रक्रिया पूरी नहीं की है. इसी वजह से अंतिम तारीख को आगे बढ़ाया गया है.

NEET परीक्षा के बाद शुरू हुआ रिफंड मामला

दरअसल, NEET UG 2026 परीक्षा इस साल 3 मई को आयोजित हुई थी. परीक्षा के बाद कई तरह की दिक्कतों और प्रक्रियाओं को लेकर NTA ने फीस रिफंड की सुविधा शुरू की थी. इसी के तहत छात्रों से बैंक खाते की जानकारी मांगी गई ताकि रिफंड की रकम सीधे उनके खाते में भेजी जा सके. NTA ने इससे पहले 12 मई और 22 मई 2026 को भी इस बारे में नोटिस जारी किए थे. इसके बाद 22 मई से 27 मई तक छात्रों के लिए पोर्टल खोला गया था, जहां वे अपनी बैंक डिटेल जमा कर सकते थे.

13 लाख छात्रों ने भरी जानकारी

NTA के मुताबिक अब तक करीब 13 लाख उम्मीदवार अपने बैंक खाते की जानकारी अपडेट कर चुके हैं. लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में छात्र ऐसे हैं जिन्होंने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है.एजेंसी का कहना है कि कई छात्रों को जानकारी देर से मिली, जबकि कुछ तकनीकी परेशानी के कारण फॉर्म पूरा नहीं कर पाए. ऐसे में किसी भी छात्र का नुकसान न हो, इसलिए तारीख को लगभग एक महीने तक बढ़ा दिया गया है.

एक बार जमा की गई जानकारी बदली नहीं जाएगी

NTA ने छात्रों को एक अहम चेतावनी भी दी है. एजेंसी ने साफ कहा है कि बैंक खाते की जानकारी जमा करने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. यानी अगर छात्र गलत अकाउंट नंबर, IFSC कोड या दूसरे बैंक डिटेल भर देते हैं, तो बाद में उसे सुधारने का मौका नहीं मिलेगा. इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे सभी जानकारी ध्यान से जांचने के बाद ही सबमिट करें.

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22 जून तक खुला रहेगा पोर्टल

NTA के मुताबिक बैंक खाते की जानकारी जमा करने की सुविधा अब 22 जून 2026 रात 11:50 बजे तक उपलब्ध रहेगी. एजेंसी ने साफ कहा है कि सभी योग्य छात्र समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि उन्हें उनका रिफंड बिना किसी परेशानी के मिल सके.

कैसे जमा करें बैंक डिटेल?

उम्मीदवारों को NEET UG 2026 के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाकर लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद रिफंड लिंक पर क्लिक करके बैंक खाते की जानकारी भरनी होगी. सही जानकारी देने के लिए छात्र चाहें तो कैंसल चेक भी अपलोड कर सकते हैं.  

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Published at : 28 May 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Education NEET UG 2026  NEET UG 2026
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