कर्नाटक: सिद्धारमैया का सीएम पद से इस्तीफा, राज्यसभा का पद ठुकराया, अब उनके लिए आगे क्या?

कर्नाटक में नेतृत्व को लेकर लंबे वक्त से चल रहा राजनीतिक बवाल गुरुवार (28 मई, 2026) को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे के साथ अब पूरी तरह से खत्म हो गया है. सिद्धारमैया ने लोक भवन पहुंचकर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के विशेष सचिव प्रभु शंकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया है. सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार इस्तीफा दिया है. सिद्धारमैया ने साफ कर दिया कि वे राज्य की राजनीति में भी सक्रिय रहेंगे. इसके साथ ही, उन्होंने राज्यसभा का ऑफर भी ठुकरा दिया है.

उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि हाई कमान जब भी निर्देश देगा, मैं मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दूंगा. कांग्रेस हाई कमान ने परसों मंगलवार (26 मई, 2026) को ही अपना फैसला बता दिया था और जैसे ही हाई कमान ने कहा, मैंने तुरंत पद छोड़ने का फैसला कर लिया.

जब राज्यपाल लौटेंगे, उन्हें मेरा इस्तीफा मिल जाएगाः सिद्धारमैया

Karnataka CM Siddaramaiah submitted his resignation to Prabhu Shankar, Special Secretary to Karnataka Governor. Governor Thaawarchand Gehlot, who is out of the state, is returning tonight.



(Pics: Karnataka Lok Bhavan) pic.twitter.com/QF5UYFJaoq — ANI (@ANI) May 28, 2026

राज्यपाल के विशेष सचिव को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक प्रेस ब्रीफिंग आयोजित कर कहा, ‘मैंने लोक भवन में राज्यपाल कार्यालय को अपना इस्तीफा दे दिया है. राज्यपाल इस वक्त शहर में नहीं है, वो रात में लौटने वाले है, इसलिए मैंने अपना इस्तीफा उनके विशेष सचिव को सौंप दिया है. जब वे वापस आएंगे तब उन्हें मेरा इस्तीफा मिल जाएगा और मुझे यकीन है कि वे लोकतांत्रिक नियमों के आधार पर मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे.’

कांग्रेस के पास सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमतः सिद्धारमैया

राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर सिद्धारमैया ने कहा, ‘मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, अब ये राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि वे अगले मुख्यमंत्री को नई सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दें.’ उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दो स्वतंत्र विधायकों के साथ कुल 136 विधायकों को समर्थन प्राप्त है, जो कि विधानसभा में पार्टी को स्पष्ट बहुमत देती है.

कांग्रेस हाईकमान के प्रति जताया आभार

उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के प्रति आभार जताते हुए कहा, ‘यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे दो बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में और दो बार विपक्ष के नेता के तौर पर राज्य की जनता की सेवा करने का मौका मिला. मैं संयोगवश मुख्यमंत्री बन गया. मेरे परिवार का कोई भी सदस्य कभी राजनीति में कभी नहीं रहा. इस अवसर के लिए मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के प्रति आभार जताता हूं.’

यह भी पढ़ेंः Karnataka CM News: DK शिवकुमार को CM की कुर्सी तक ले जाने में प्रियंका गांधी का बड़ा रोल, पढ़ें इनसाइड स्टोरी

