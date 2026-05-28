Nenua Farming Tips: कम लागत और बंपर मुनाफे के लिए आजकल सब्जियों की स्मार्ट फार्मिंग का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है. अगर आप भी पारंपरिक फसलों के जाल से निकलकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो नेनुआ की खेती आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. सिर्फ एक एकड़ जमीन पर वैज्ञानिक तरीके से नेनुआ उगाकर आप बहुत कम समय में अपनी लागत से कई गुना ज्यादा का बंपर रिटर्न ले सकते हैं.

यह एक ऐसी नकदी फसल है जिसकी डिमांड लोकल मार्केट से लेकर बड़े शहरों की मंडियों तक पूरे साल बनी रहती है. अगर सही सूझबूझ और एडवांस तौर-तरीकों से इसकी प्लानिंग की जाए तो बहुत कम खर्च में भी लाखों रुपये का मुनाफा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है. जान लें पूरा हिसाब.

इस तकनीक से पाएं पांच गुना ज्यादा पैदावार

नेनुआ की फसल से रिकॉर्ड तोड़ और बेहतरीन पैदावार लेने के लिए पारंपरिक तरीके से जमीन पर बेल फैलाने की गलती बिल्कुल न करें. इसके बजाय आधुनिक मचान विधि (ट्रेलिस सिस्टम) का इस्तेमाल करना सबसे समझदारी भरा फैसला होता है. बांस और मजबूत तारों के सहारे बनाए गए इस ऊंचे ढांचे की वजह से नेनुआ के फल जमीन की नमी और मिट्टी के सीधे संपर्क में नहीं आते. जिससे उनके सड़ने या दाग-धब्बे लगने का खतरा एकदम खत्म हो जाता है.

इतने दिन में फसल तैयार

इस जादुई तकनीक की बदौलत फसल महज 45 से 50 दिनों के भीतर तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है. मचान पर लटके होने के कारण फल एकदम सीधे, लंबे और चमकदार होते हैं जिन्हें देखते ही व्यापारी अच्छे दाम देने को तैयार हो जाते हैं.

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कम लागत में बंपर कमाई

इस मुनाफेदार खेती के गणित की बात करें तो एक एकड़ में बीज, मचान के ढांचे और खाद-पानी को मिलाकर कुल खर्च 30 हजार के करीब आता है. जबकि पूरे सीजन में होने वाली कुल कमाई आसानी से एक लाख के पार पहुंच जाती है. नेनुआ की यह फसल लगातार तीन महीनों तक ताबड़तोड़ प्रोडक्शन देती है. जिससे बाजार में हर हफ्ते फसल बेचकर आपके पास रेगुलर कैश आता रहता है.

इन बातों का ध्यान रखें

हालांकि इस बंपर मुनाफे को बनाए रखने के लिए फसल की स्पेशल केयर करना बहुत जरूरी है. खासकर लीफ माइनर जैसे खतरनाक कीटों और फंगस वाली बीमारियों से पौधों को बचाने के लिए समय-समय पर जरूरी दवाओं का छिड़काव करते रहें. सही मैनेजमेंट से यह खेती वाकई किसी लॉटरी से कम नहीं है.

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