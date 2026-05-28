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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरसिर्फ 30 हजार की लागत से लाख पार पहुंचेगा मुनाफा, किसानों के लिए लॉटरी साबित हो रही नेनुआ की ये खेती

सिर्फ 30 हजार की लागत से लाख पार पहुंचेगा मुनाफा, किसानों के लिए लॉटरी साबित हो रही नेनुआ की ये खेती

Nenua Farming Tips: कम लागत में बंपर मुनाफे के लिए नेनुआ की खेती बेस्ट है. महज 50 दिनों में तैयार होने वाली यह फसल बाजार में अच्छे दाम दिलाती है. कम खर्च में भी इससे लाखों की तगड़ी कमाई की जा सकती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 28 May 2026 02:38 PM (IST)
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Nenua Farming Tips: कम लागत और बंपर मुनाफे के लिए आजकल सब्जियों की स्मार्ट फार्मिंग का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है. अगर आप भी पारंपरिक फसलों के जाल से निकलकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो नेनुआ की खेती आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. सिर्फ एक एकड़ जमीन पर वैज्ञानिक तरीके से नेनुआ उगाकर आप बहुत कम समय में अपनी लागत से कई गुना ज्यादा का बंपर रिटर्न ले सकते हैं. 

यह एक ऐसी नकदी फसल है जिसकी डिमांड लोकल मार्केट से लेकर बड़े शहरों की मंडियों तक पूरे साल बनी रहती है. अगर सही सूझबूझ और एडवांस तौर-तरीकों से इसकी प्लानिंग की जाए तो बहुत कम खर्च में भी लाखों रुपये का मुनाफा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है. जान लें पूरा हिसाब.

इस तकनीक से पाएं पांच गुना ज्यादा पैदावार

नेनुआ की फसल से रिकॉर्ड तोड़ और बेहतरीन पैदावार लेने के लिए पारंपरिक तरीके से जमीन पर बेल फैलाने की गलती बिल्कुल न करें. इसके बजाय आधुनिक मचान विधि (ट्रेलिस सिस्टम) का इस्तेमाल करना सबसे समझदारी भरा फैसला होता है. बांस और मजबूत तारों के सहारे बनाए गए इस ऊंचे ढांचे की वजह से नेनुआ के फल जमीन की नमी और मिट्टी के सीधे संपर्क में नहीं आते. जिससे उनके सड़ने या दाग-धब्बे लगने का खतरा एकदम खत्म हो जाता है. 

इतने दिन में फसल तैयार

इस जादुई तकनीक की बदौलत फसल महज 45 से 50 दिनों के भीतर तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है. मचान पर लटके होने के कारण फल एकदम सीधे, लंबे और चमकदार होते हैं जिन्हें देखते ही व्यापारी अच्छे दाम देने को तैयार हो जाते हैं.

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कम लागत में बंपर कमाई 

इस मुनाफेदार खेती के गणित की बात करें तो एक एकड़ में बीज, मचान के ढांचे और खाद-पानी को मिलाकर कुल खर्च 30 हजार के करीब आता है. जबकि पूरे सीजन में होने वाली कुल कमाई आसानी से एक लाख के पार पहुंच जाती है. नेनुआ की यह फसल लगातार तीन महीनों तक ताबड़तोड़ प्रोडक्शन देती है. जिससे बाजार में हर हफ्ते फसल बेचकर आपके पास रेगुलर कैश आता रहता है.

इन बातों का ध्यान रखें

हालांकि इस बंपर मुनाफे को बनाए रखने के लिए फसल की स्पेशल केयर करना बहुत जरूरी है. खासकर लीफ माइनर जैसे खतरनाक कीटों और फंगस वाली बीमारियों से पौधों को बचाने के लिए समय-समय पर जरूरी दवाओं का छिड़काव करते रहें. सही मैनेजमेंट से यह खेती वाकई किसी लॉटरी से कम नहीं है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 28 May 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Green Vegetables Farming Tips Farming News
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