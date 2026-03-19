पालम आग हादसे के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल, AAP और BJP नेताओं में झड़प

राजधानी दिल्ली के पालम इलाके में हुए दर्दनाक अग्निकांड में कश्यप परिवार के 9 लोगों की मौत के बाद अब सियासत चरम पर है. पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी (AAP) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं के बीच भारी हंगामा और हिंसक झड़प हुई. हालात इतने बिगड़ गए कि शोक सभा में एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गईं.

अरविंद केजरीवाल का फूटा गुस्सा

इस घटना के बाद AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर कड़ा रोष व्यक्त किया. उन्होंने प्रशासन की नाकामी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा, "मैं कश्यप परिवार के दुख में शामिल होने गया था, लेकिन BJP कार्यकर्ताओं ने वहां हमें मिलने से रोका, बदसलूकी की और कुर्सियां फेंकीं. इन लोगों में मानवता खत्म हो चुकी है. सरकार की नाकामी से 9 जानें गईं. फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक लिफ्ट तक नहीं खुली. लोग घंटों मदद के लिए पुकारते रहे और तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया." केजरीवाल ने कहा कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनके घर पर गुंडागर्दी करना अमानवीयता की पराकाष्ठा है.

शोक सभा में चली कुर्सियां, विनय मिश्रा घायल

AAP नेता सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह भी मौके पर मौजूद थे. AAP नेता भारद्वाज ने बताया कि यह एक शांतिपूर्ण शोक सभा थी, लेकिन BJP विधायक के समर्थकों ने वहां हमला कर दिया. उनके अनुसार, फेंकी गई एक कुर्सी पूर्व विधायक विनय मिश्रा के सिर में लगी, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए. उन्होंने इस मामले में पुलिस और उपराज्यपाल (LG) से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

मंत्री आशीष सूद ने दिए सिटी-वाइड ऑडिट के आदेश

दूसरी तरफ, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए दिल्ली में 'सिटी-वाइड फायर सेफ्टी ऑडिट' (City-Wide Fire Safety Audit) का बड़ा आदेश दिया है:

सघन जांच: रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे सभी प्रतिष्ठानों की थर्ड-पार्टी एक्सपर्ट्स द्वारा जांच की जाएगी.

'ब्लाइंड स्पॉट' होंगे खत्म: इस ऑडिट का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा खामियों के हर 'ब्लाइंड स्पॉट' को खत्म करना है.

मंत्री आशीष सूद ने स्पष्ट किया, "अब हम हादसों का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें पहले ही रोका जाएगा."