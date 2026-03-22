महाराष्ट्र: दिनदहाड़े पथराव से दहला कळंब, रमाई चौक पर दो गुटों की झड़प में कई घायल, पुलिस अलर्ट

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महाराष्ट्र के धाराशिव से एक बार फिर हिंसा भड़कने की खबर सामने आई है. जिले के कळंब शहर में शनिवार 21 मार्च की शाम रमाई चौक इलाके में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस झड़प के दौरान जमकर पथराव हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 5 से 6 लोग घायल हो गए. दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और तनाव का माहौल बन गया.

ये रहा घटना का पूरा विवरण

दरअसल, ईद का मौका था और लोग त्योहार में मग्न थे, तभी कळंब के रमाई चौक में अचानक दो गुट आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते छोटा सा विवाद हिंसा में बदल गया. पथराव इतनी तेजी से हुआ कि आसपास मौजूद लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे. घटना के समय बाजार क्षेत्र में भीड़ होने से स्थिति और अधिक गंभीर हो गई.

क्या है विवाद की वजह?

फिलहाल दोनों गुटों के बीच हुए पथराव के पीछे की असली वजह तो अब तक साफ नहीं हो पाई है वहीं मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस शुरुआती जांच में कई एंगल से मामले को देख रही है. स्थानीय स्तर पर आपसी विवाद या पुरानी रंजिश की आशंका भी जताई जा रही है.

कानून-व्यवस्था पर उठ रहे सवाल

स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि पिछले एक महीने में यह चौथी ऐसी घटना है. लगातार हो रही हिंसक घटनाओं से इलाके के लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस समय रहते हालात पर काबू पाने में नाकाम रही है.

पुलिस का एक्शन और मौजूदा स्थिति

घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया. इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और निगरानी बढ़ा दी गई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और दोषियों की पहचान की जा रही है.