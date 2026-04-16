मध्य प्रदेश: सीहोर में पत्नी से नाराज युवक पटरी पर लेटा, डायल 112 ने बचाई जान
MP News In Hindi: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पत्नी से नाराज युवक रेल पटरी पर लेट गया. लेकिन डायल 112 टीम की सूझबूझ से समय रहते रेस्क्यू कर उसकी जान बचा ली गई है.
मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में डायल 112 टीम की सतर्कता से एक युवक की जान बच गई. जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में टीम को सूचना मिली कि एक युवक रेलवे पटरी पर लेटा हुआ है और आत्मघाती कदम उठा सकता है. सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बिना देर किए युवक को सुरक्षित हटाकर उसकी जान बचा ली.
पुलिस ने युवक को समझाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. इस त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी अनहोनी टल गई और पुलिस की तत्परता की सराहना की जा रही है.
आत्महत्या के इरादे से पटरी पर लेटा था युवक
जानकारी के अनुसार, आज पुलिस की डायल 112 को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि भोपाल नाका क्षेत्र के पास रेल की पटरी पर एक युवक, जिसकी पहचान सुनील रजक के रूप में हुई. आत्महत्या के इरादे से लेटा हुआ है. सूचना मिलते ही FRV-01 (भोपाल नाका) की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टीम ने अत्यंत सूझबूझ का परिचय देते हुए युवक को बातों में उलझाकर उसका ध्यान भटकाया और उसे समझा-बुझाकर सुरक्षित पटरी से हटाया. पुलिस टीम की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया.
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आत्महत्या करने वाले युवक की पुलिस ने बचाई जान
बता दें कि इस कार्य में आरक्षक कृष्णकांत यादव, डायल 112 पायलट घनश्याम वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही. सीहोर सीएसपी अभिनंदना शर्मा ने बताया कि युवक ने पत्नी के चले जाने और पत्नी द्वारा बात करने से मना कर दिए जाने के कारण से आत्महत्या करने की कोशिश की थी. लेकिन पुलिस ने उसे युवक को बचा लिया है.
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Source: IOCL