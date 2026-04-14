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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशSagar News: BJP विधायक की बेटी ने सरेबाजार युवक पर बरसाए जूते, पुलिस में हुई शिकायत

Sagar News: BJP विधायक की बेटी ने सरेबाजार युवक पर बरसाए जूते, पुलिस में हुई शिकायत

Sagar News In Hindi: सागर में सत्ताधारी विधायक की बेटी प्रियंका पटेरिया पर एक युवक को सरेआम जूतों से पीटने का आरोप है. 13 अप्रैल 2026 की यह घटना CCTV में कैद हुई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

By : विनोद आर्य, सागर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 14 Apr 2026 08:00 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के सागर जिले से सत्ता के रसूख को उजागर करने वाला एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां देवरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गौरझामर मुख्य बाजार में सत्ताधारी दल के एक विधायक की बेटी द्वारा सरेआम एक युवक को जूतों से पीटने का गंभीर आरोप लगा है. इस पूरी घटना का सीसीटीवी (CCTV) फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है.

बैंक के बाहर बुलाकर की गई सरेआम मारपीट

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी वारदात 13 अप्रैल 2026 की बताई जा रही है. देवरी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक बृजबिहारी पटेरिया की बेटी प्रियंका पटेरिया पर आरोप है कि उन्होंने एक युवक को गौरझामर बाजार स्थित एक बैंक के बाहर बुलाया. युवक के बाहर आते ही उनके बीच अचानक किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते प्रियंका पटेरिया ने सरेआम युवक पर जूतों की बारिश कर दी. वहां मौजूद लोग इस अचानक हुई घटना से सन्न रह गए. पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी वारदात साफ-साफ कैद हो गई, जिसमें विधायक की बेटी को आक्रामक तरीके से युवक को जूतों से मारते हुए देखा जा सकता है.

पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई लिखित शिकायत

सरेबाजार हुई इस शर्मनाक घटना के बाद पीड़ित युवक ने हिम्मत जुटाकर स्थानीय पुलिस थाने का रुख किया और न्याय की गुहार लगाई. पीड़ित ने पुलिस को अपनी लिखित शिकायत सौंप दी है. अपनी शिकायत में उसने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया है कि उसे बिना किसी ठोस कारण के बैंक के बाहर बुलाया गया और फिर सरेआम बेइज्जत करते हुए पीटा गया.

राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल

इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. पीड़ित युवक का आरोप है कि आरोपियों के ऊंचे राजनीतिक रसूख और भारी दबाव के चलते पुलिस इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने से बच रही है और मामले में जानबूझकर देरी की जा रही है. हैरानी की बात यह है कि घटना का स्पष्ट सीसीटीवी फुटेज सामने आने और लिखित शिकायत होने के बावजूद स्थानीय पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं.

वहीं, दूसरी ओर अपनी बेटी पर लगे इन गंभीर आरोपों और वायरल हो रहे वीडियो के बावजूद विधायक बृजबिहारी पटेरिया ने अब तक पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है. अब देखना यह है कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक से जुड़े इस मामले में पुलिस निष्पक्षता से क्या कदम उठाती है.

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About the author विनोद आर्य, सागर

विनोद आर्य मध्य प्रदेश के सागर से एक अनुभवी पत्रकार हैं. उन्होंने  डॉ हरि सिंह गौर विश्विद्यालय सागर, बीएससी और एमए (समाजशास्त्र) की शिक्षा प्राप्त की है. पिछले 32 वर्षों से पत्रकारिता में कार्यरत हैं. वो साल 2010 से एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़े हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
Sagar News MP News
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