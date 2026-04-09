Rewa News: प्रिंसिपल हैं या महारानी! रीवा में छात्र से पंखा झलवाती दिखीं मैडम, जांच के आदेश

मध्य प्रदेश के रीवा जनपद में सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें शासकीय माध्यमिक शाला पनासी की प्रिंसिपल वर्षा मांझी कुर्सी पर बैठी हैं और एक बच्चा उन पर पंखा कर रहा है. यहीं नहीं कानों में ईयर फोन भी लगा है. जिसमें वे बात करते या गाना सुन रहीं हैं. मामले के तूल पकड़ने के बाद रीवा के जिलाधिकारी प्रतिभा पाल ने संज्ञान लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को फटकारा और जांच कमेटी गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उधर छात्र संगठनों ने आरोपी प्रिंसिपल पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

वीडियो पुराना बताया जा रहा

वायरल वीडियो पुराना बताया जा रहा है, जिसमें प्रिंसिपल पढ़ाने के बजाय बच्चों से अपने ऊपर हाथ वाला पंखा करवा रही हैं. छात्र से इस प्रकार व्यक्तिगत काम कराना न केवल अमानवीय है, बल्कि शिक्षा के अधिकार और बच्चों के सम्मान के खिलाफ भी माना जा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. प्रिंसिपल पिछले दो साल से इसी स्कूल में तैनात हैं.

छात्र संगठनों का हंगामा

इस मामले पर छात्र संगठन एबीवीपी ने प्रतिक्रिया देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को धृतराष्ट्र बताया है. छात्र संगठन का कहना है कि ऐसी घटनाओं की अनदेखी के कारण शिक्षक और प्राचार्य छात्रों को अपना नौकर समझने लगे हैं. कोई झाड़ू लगवाता है तो कोई पंखा झलवाता है. यदि कार्रवाई नहीं हुई तो छात्र संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी है.

इस घटना को लेकर स्थानीय अभिभावकों ने भी काफी रोष प्रकट किया है. उनके मुताबिक स्कूल जैसी जगह में खुद प्रिंसिपल का कृत्य काफी शर्मनाक है. इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. फिलहाल इस मामले में सभी की नजरे अब जांच कमेटी पर टिकी हैं कि वह क्या रिपोर्ट देती है.