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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशChhindwara News: संगीत के जरिए MP पुलिस में भर्ती, 679 पदों के लिए छिंदवाड़ा बस स्टैंड पर लाइव परफॉर्मेंस

Chhindwara News: संगीत के जरिए MP पुलिस में भर्ती, 679 पदों के लिए छिंदवाड़ा बस स्टैंड पर लाइव परफॉर्मेंस

MP Police Recruitment: मध्य प्रदेश पुलिस की अनोखी पहल, आरक्षक (बैंड) के 679 पदों पर भर्ती के लिए छिंदवाड़ा बस स्टैंड पर लाइव बैंड बजाकर युवाओं को किया जागरूक.

By : सचिन पांडेय, छिंदवाड़ा | Updated at : 09 Apr 2026 09:47 PM (IST)
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मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का सपना देखने वाले युवाओं को आकर्षित करने के लिए पुलिस विभाग ने एक बेहद नवाचारी और संगीतमय तरीका अपनाया है. मंगलवार को छिंदवाड़ा के व्यस्त बस स्टैंड पर उस समय माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया, जब जबलपुर की छठवीं बटालियन के पुलिस बैंड दल ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी.

इस अनूठी पहल का मुख्य उद्देश्य पुलिस मुख्यालय द्वारा निकाली गई आरक्षक (बैंड) के 679 पदों की भर्ती के प्रति युवाओं को जागरूक करना और उन्हें विभाग से जोड़ना है.

संगीत और देशभक्ति के संगम से बंधी भीड़

मास्टर मनोज कुमार बरार के नेतृत्व में आए 19 सदस्यीय बैंड दल ने जैसे ही वाद्य यंत्रों पर अपनी उंगलियां फेरीं, पूरा बस स्टैंड परिसर मधुर धुनों से गूंज उठा. फिल्म 'कर्मा' के प्रसिद्ध गीत और अन्य देशभक्ति धुनों को सुनकर वहां मौजूद राहगीर और यात्री ठहर गए. देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोग पुलिस के इस 'म्यूजिकल अवतार' को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए.

679 पदों पर होनी है पुलिस बैंड की भर्ती

पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा प्रदेश भर में पुलिस बैंड दल के लिए आरक्षक के 679 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है. अक्सर पारंपरिक विज्ञापनों के बीच ऐसी अहम सूचनाएं युवाओं तक नहीं पहुंच पातीं, इसलिए पुलिस विभाग ने सार्वजनिक स्थानों पर 'लाइव परफॉर्मेंस' के जरिए सीधे संवाद करने का निर्णय लिया है. कार्यक्रम के दौरान न केवल संगीत पेश किया गया, बल्कि मौके पर मौजूद युवाओं को भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मापदंड और आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई.

प्रशासन ने की इस रचनात्मक पहल की सराहना

पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को इस गौरवशाली सेवा से जोड़ना है. इस तरह के आयोजनों से विभाग और जनता के बीच की दूरी कम होती है और युवाओं को एक अनुशासित करियर चुनने की प्रेरणा मिलती है. इस शानदार कार्यक्रम को सफल बनाने में सूबेदार लोहित सेंडे सहित छिंदवाड़ा पुलिस के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा. मनोरंजन के साथ करियर का संदेश देने वाले इस तरीके ने साबित कर दिया है कि जागरूकता फैलाने के लिए रचनात्मकता एक बेहद प्रभावी हथियार है.

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Published at : 09 Apr 2026 09:47 PM (IST)
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