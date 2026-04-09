आउट नहीं सिक्स था? फिन एलन के विकेट पर बवाल; वीडियो देख आप खुद बताइये क्या नॉटआउट थे
Digvesh Rathi Catch Legal or Not: IPL 2026 के कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच में दिग्वेश राठी का कैच विवाद की वजह बन गया है.
Finn Allen Out or Not Out: अभी क्रिकेट जगत डेविड मिलर के सिंगल रन ना लेने के गलत फैसले से उबरा भी नहीं था. तभी कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच में नया बवाल खड़ा हो गया है. इस मुकाबले में KKR के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फिन एलन 9 रन बनाकर आउट हो गए. बाउंड्री पर खड़े दिग्वेश राठी ने उनका कैच (Digvesh Rathi Catch Legal or Not) लपका. राठी के इसी कैच पर बवाल मचा हुआ है.
दरअसल यह मामला केकेआर की पारी के दूसरे ओवर का है. तेज गेंदबाज प्रिंस यादव बॉलिंग कर रहे थे और ओवर की चौथी गेंद पर फिन एलन ने थर्ड-मैन की दिशा में हवाई शॉट लगाया था. मगर बाउंड्री के पास खड़े दिग्वेश राठी ने उनका कैच लपक लिया.
क्यों खड़ा हुआ विवाद?
सोशल मीडिया पर दिग्वेश राठी के कैच को लेकर बहस छिड़ गई है. दावा किया जा रहा है कि कैच लेते वक्त राठी का बायां पैर बाउंड्री से टच हो गया था. दरअसल जिस समय राठी ने कैच लिया, उस समय वह कैमरा एंगल दिखाया गया, जहां से यह देख पाना असंभव था कि राठी का कैच क्लीन था या नहीं.
फैंस ने अंपायरों को बुरी तरह लताड़ा है. इस बात पर भी विवाद छिड़ गया है कि ग्राउंड अंपायरों ने कैच को रीचेक करना भी ठीक नहीं समझा, इसी को लेकर फैंस नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि जब तकनीक उपलब्ध है, तो कैच लीगल था या नहीं, इसके लिए थर्ड अंपायर की मदद ली जानी चाहिए थी.
🚨 BIG BLUNDER BY UMPIRES IN KKR VS LSG MATCH 🚨— Nafees (@Nafees_22) April 9, 2026
Finn Allen has hit for a shot and it goes straight upto Digvesh Rathi hand, but the real catch is that his leg has touched the "Rope".
Finn allen has been given out and umpires haven't show any replay for that catch and Given for… pic.twitter.com/6vSP9QfGfi
कमेंटेटरों ने भी कहा, कैच लीगल नहीं था
कोलकाता बनाम लखनऊ मैच में हिन्दी कमेंट्री के समय कमेंटेटर्स ने भी कहा कि दिग्वेश राठी का कैच लीगल नहीं था. कमेंटेटर्स ने कहा कि राठी का बायां पैर साफतौर पर बाउंड्री रेखा को छू रहा था.
What's happening with umpiring in #KKRvsLSG— Swadesh Swami (@swadeshswaimi) April 9, 2026
They don't even cross check the digvesh rathi catch
Looks like some part of his left toe touched the boundary line
I don't know why this is happening pic.twitter.com/dI1yf5BMrU
Controversial catch but a big wicket for LSG seeing the back of Finn Allen there! Digvesh Rathi might be slightly touching the fence there with his foot during the course of the catch#IPL2026 #FinnAllen #KKRvLSG— CricTrend (@CricTrend_CT) April 9, 2026
Finn Allen’s catch was taken by Digvesh Rathi, whose foot was touching the boundary. 👀— Mention Cricket (@MentionCricket) April 9, 2026
So why didn’t the third umpire check it? 🤔
That was clearly not out. If they can’t judge a simple catch properly, then what’s the point of calling this a big fair league? And why have so… pic.twitter.com/8XWSMZLnM9
यह भी पढ़ें:
टी20 में बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक ही गेंदबाज ने ले डाले 9 विकेट, पूरी टीम 13 पर ऑलआउट
