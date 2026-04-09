आउट नहीं सिक्स था? फिन एलन के विकेट पर बवाल; वीडियो देख आप खुद बताइये क्या नॉटआउट थे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026आउट नहीं सिक्स था? फिन एलन के विकेट पर बवाल; वीडियो देख आप खुद बताइये क्या नॉटआउट थे

Digvesh Rathi Catch Legal or Not: IPL 2026 के कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच में दिग्वेश राठी का कैच विवाद की वजह बन गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Apr 2026 08:09 PM (IST)
Preferred Sources

Finn Allen Out or Not Out: अभी क्रिकेट जगत डेविड मिलर के सिंगल रन ना लेने के गलत फैसले से उबरा भी नहीं था. तभी कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच में नया बवाल खड़ा हो गया है. इस मुकाबले में KKR के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फिन एलन 9 रन बनाकर आउट हो गए. बाउंड्री पर खड़े दिग्वेश राठी ने उनका कैच (Digvesh Rathi Catch Legal or Not) लपका. राठी के इसी कैच पर बवाल मचा हुआ है.

दरअसल यह मामला केकेआर की पारी के दूसरे ओवर का है. तेज गेंदबाज प्रिंस यादव बॉलिंग कर रहे थे और ओवर की चौथी गेंद पर फिन एलन ने थर्ड-मैन की दिशा में हवाई शॉट लगाया था. मगर बाउंड्री के पास खड़े दिग्वेश राठी ने उनका कैच लपक लिया.

क्यों खड़ा हुआ विवाद?

सोशल मीडिया पर दिग्वेश राठी के कैच को लेकर बहस छिड़ गई है. दावा किया जा रहा है कि कैच लेते वक्त राठी का बायां पैर बाउंड्री से टच हो गया था. दरअसल जिस समय राठी ने कैच लिया, उस समय वह कैमरा एंगल दिखाया गया, जहां से यह देख पाना असंभव था कि राठी का कैच क्लीन था या नहीं.

फैंस ने अंपायरों को बुरी तरह लताड़ा है. इस बात पर भी विवाद छिड़ गया है कि ग्राउंड अंपायरों ने कैच को रीचेक करना भी ठीक नहीं समझा, इसी को लेकर फैंस नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि जब तकनीक उपलब्ध है, तो कैच लीगल था या नहीं, इसके लिए थर्ड अंपायर की मदद ली जानी चाहिए थी.

कमेंटेटरों ने भी कहा, कैच लीगल नहीं था

कोलकाता बनाम लखनऊ मैच में हिन्दी कमेंट्री के समय कमेंटेटर्स ने भी कहा कि दिग्वेश राठी का कैच लीगल नहीं था. कमेंटेटर्स ने कहा कि राठी का बायां पैर साफतौर पर बाउंड्री रेखा को छू रहा था.

यह भी पढ़ें:

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 09 Apr 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
आईपीएल 2026
आईपीएल 2026
आईपीएल 2026
Advertisement

वीडियोज

Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बिहार
क्रिकेट
बॉलीवुड
विश्व
विश्व
टेक्नोलॉजी
हेल्थ
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
Embed widget