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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान

'हिजबुल्लाह पर संग्राम', टूटा सीजफायर, रुका हॉर्मुज…, फिर दो-दो हाथ को तैयार इजरायल-ईरान

Iran US War: डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हिज्बुल्लाह की वजह से लेबनान को सीजफायर से बाहर रखा गया है. ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर समझौते की तीन शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 09 Apr 2026 05:28 PM (IST)
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ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर की घोषणा तो हो गई है, लेकिन इस समय लेबनान युद्ध का मैदान बना हुआ है. अमेरिका और इजरायल ने दोनों ने साफ किया है कि लेबनान को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है और जब तक हिज्बुल्लाह को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक इजरायल हमला करता रहेगा. इस बीच लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार (9 अप्रैल 2026) को कहा कि बेरूत में इजरायल के हमलों में कम से कम 89 लोग मारे गए और 700 घायल हुए.

मिडिल ईस्ट में हिज्बुल्लाह पर संग्राम

हिज्बुल्लाह एक शिया मिलिशिया आर्म्ड ग्रुप है, जिसे ईरान के IRGC का प्रॉक्सी माना जाता है. यह इजरायल के साथ जंग में हमास को भी सपोर्ट करता है. हालांकि लेबनान और इजरायल के बीच दुश्मनी देशों के जन्म से ही शुरू हो गया था. युद्धविराम के कुछ घंटों बाद बुधवार को इजरायल ने लेबनान पर 100 मिसाइल दागे. इस हमले के बाद ट्रंप के सामने तीन विकल्प बचे पहला- युद्ध फिर से शुरू करना, दूसरा- कूटनीति को आगे बढ़ाना ओर तीसरा- बेंजामिन नेतन्याहू पर पीछे हटने का दवाब डालना.

इजरायल ने लेबनान पर दागे मिसाइल

तेहरान ने इजरायल की इस कार्रवाई का हवाला देते हुए तेल अवीव और अन्य खाड़ी देशों पर मिसाइलें दागीं. इतना ही नहीं ईरान ने 9 अप्रैल को फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकाबंदी शुरू कर दी. ईरान का कहना है कि किसी भी समझौते में लेबनान को शामिल किया जाना चाहिए, जबकि अमेरिका और इजरायल ऐसा नहीं चाहते. ट्रंप ने दो टूक कहा कि बेरूत पर किए गए किसी भी हमले को एक अलग झड़प माना जाएगा. उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान को सीजफायर से बाहर रखा गया है. हालांकि ट्रंप ने ये भी कहा कि इसका समाधान निकाल लिया जाएगा.

ईरान ने लगाया सीजफायर तोड़ने का आरोप

ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर समझौते की तीन शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया. उसने कहा कि अमेरिका के साथ सीजफायर और बातचीत अनुचित है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार (8 अप्रैल 2026) को दो हफ्ते के सीजफायर का ऐलान किया. सीजफायर के बाद ईरान के लावन आइलैंड पर एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ. न्यूज एजेंसी एसोसिएडेट प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद तेहरान ने भी कुवैत और यूएई पर हमला किया. ऑयल रिफाइनरी पर हुए हमले को ईरान ने दुश्मन का हमला करार दिया.

ये भी पढे़ं : US Iran War: सीजफायर के कुछ ही घंटे बाद ईरान के ऑयल रिफाइनरी पर ब्लास्ट, तेहरान का UAE-कुवैत पर हमला

Published at : 09 Apr 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
Hezbollah ISRAEL Iran US War
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