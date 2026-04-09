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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीपॉपुलैरिटी ने बढ़ाई टेंशन! ऐप्पल के लिए कैसे सिरदर्द बनी सबसे सस्ते मैकबुक की सुपरफास्ट बिक्री?

पॉपुलैरिटी ने बढ़ाई टेंशन! ऐप्पल के लिए कैसे सिरदर्द बनी सबसे सस्ते मैकबुक की सुपरफास्ट बिक्री?

MacBook Neo: ऐप्पल के सबसे सस्ते लैपटॉप ने कंपनी की ही टेंशन बढ़ा दी है. इसकी डिमांड को देखते हुए ऐप्पल के पास इसमें यूज होने वाले चिपसेट की कमी हो सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Apr 2026 10:14 AM (IST)
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MacBook Neo: ऐप्पल ने पिछले महीने अपना अब तक का सबसे सस्ता मैकबुक MacBook Neo लॉन्च किया था. लॉन्चिंग के बाद से ही इसकी जबरदस्त डिमांड है. अब इसकी पॉपुलैरिटी ने ऐप्पल की टेंशन बढ़ा दी है. दरअसल, जब ऐप्पल ने इस मॉडल की 50-60 लाख यूनिट्स बनाने का ही प्लान बनाया था. अब MacBook Neo की बिक्री इतनी हो रही है कि कंपनी को इसमें यूज होने वाले चिपसेट की कमी पड़ने लगी है. इसका असर कीमत पर भी पड़ सकता है और ऐसे कयास हैं कि कंपनी इसके दाम बढ़ा सकती है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है.

MacBook Neo में लगा है आईफोन वाला चिपसेट

ऐप्पल ने MacBook Neo में iPhone 16 Pro वाला A18 Pro चिपसेट दिया है. इन दोनों चिपसेट में केवल GPU कॉन्फिगरेशन का अंतर है. 16 Pro का चिपसेट 6-कोर GPU के साथ आता है, जबकि Neo के चिपसेट में 5-कोर GPU है. ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐप्पल Neo के लिए अलग से चिपसेट नहीं बनाती है. इसमें कंपनी 16 Pro के उन चिपसेट को यूज करती है, जिनका एक GPU मैन्युफैक्चरिंग के दौरान खराब हो गया, जबकि बाकी पांचों सही तरीके से काम कर रहे हैं. ऐसे चिपसेट को binned chips कहा जाता है. इन्हें वेस्ट करने की बजाय ऐप्पल ने इन्हें अपने सबसे सस्ते लैपटॉप में यूज कर लिया है.

MacBook Neo की डिमांड के आगे कम पड़ने लगे हैं चिपसेट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, MacBook Neo की हाई डिमांड को देखते हुए ऐप्पल के पास binned A18 Pro चिपसेट कम पड़ सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो ऐप्पल को Neo के लिए नए चिपसेट बनाने के लिए अपने सप्लायर TSMC को ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी, जिससे कंपनी की लागत बढ़ेगी और इसका असर ग्राहकों पर भी पड़ सकता है.

विंडोज लैपटॉप को टक्कर देने के लिए लाया गया है MacBook Neo

ऐप्पल ने विंडोज लैपटॉप को टक्कर देने के लिए MacBook Neo को लॉन्च किया है. इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 13 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले लगा है, जो 500 निट्स की ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. आईफोन वाले चिपसेट के साथ ऐप्पल का दावा है कि यह इंटेल कोर अल्ट्रा 5 से वाले कई लैपटॉप की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक फास्ट परफॉर्मेंस देता है. इसमें 1080p वाला FaceTime HD कैमरा, डुअल माइक्रोफोन और डुअल साइड स्पीकर लगे हैं, जो स्पेटियल और डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं. इसमें ऐप्पल का मैजिक कीबोर्ड, बड़ा मल्टीटच ट्रैकपैड और टचआईडी भी दी गई है.

ये भी पढ़ें- लूट सको तो लूट लो! Google Pixel 10 पर आ गई धमाकेदार छूट, यहां से उठाएं फायदा

Published at : 09 Apr 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS Macbook Neo
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