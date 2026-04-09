उत्तराखंड, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी UCC की तैयारी, साल के अंत तक हो सकता है लागू

उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में सरकार ने तेज़ी दिखानी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गृह विभाग को UCC का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

मंगलवार (7 अप्रैल) को हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें मंत्रियों और अधिकारियों से सुझाव भी मांगे गए. सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक UCC लागू करना है. इसके लिए एक हाई-लेवल पैनल गठित किया जाएगा, जिसमें कानूनी विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

यूसीसी को लेकर क्या बोले मंत्री?

सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेगा. इसको लेकर मसौदा तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं. जल्द ही सरकार प्रदेश में यूसीसी को लागू करेगी.

विपक्ष ने खड़े किए यूसीसी पर सवाल

वहीं, विपक्ष ने इस पहल पर सवाल खड़े किए हैं. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सभी वर्गों को भरोसे में लेना जरूरी है. उन्होंने चेतावनी दी कि बिना व्यापक चर्चा के कानून लागू करने से सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है.

यूसीसी में क्या हो सकता है?

प्रस्तावित UCC के तहत शादी का पंजीकरण अनिवार्य हो सकता है, तलाक के नियम सभी धर्मों के लिए समान होंगे और पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबरी का अधिकार

मिलेगा. इसके साथ ही बहुविवाह पर पूरी तरह रोक लगाने की भी संभावना है.

गुजरात और उत्तराखंड मॉडल का अध्यन करेगी सरकार

सरकार उत्तराखंड और गुजरात में लागू UCC मॉडल का गहराई से अध्ययन करेगी. पिछले साल जनवरी में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ था. उत्तराखंड और गुजरात ने समान नागरिक संहिता (UCC) के जरिए सामाजिक अनुशासन की नई और बेहद सख्त परिभाषा लिखी है.

इन दोनों राज्यों में अब निजी जीवन के फैसले केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि कानूनी जवाबदेही के दायरे में हैं. उत्तराखंड ने लिव-इन जोड़ों के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन और पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हक देकर कड़ा रुख अपनाया.

गुजरात यूसीसी के नियम क्या हैं?

वहीं गुजरात ने 2026 में विवाह और तलाक के पारंपरिक रास्तों को बंद कर अदालती नियमों को अनिवार्य बना दिया है. बिना रजिस्ट्रेशन लिव-इन में रहना अब सीधे जेल की सजा और भारी जुर्माने को बुलावा देना है, जो इन कानूनों की सख्ती को साफ दर्शाता है. ऐसे में दोनों राज्यों में कानून बिल्कुल सख्त हैं. इस बीच अब इसी रास्ते पर मध्य प्रदेश चलने को तैयार है.

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