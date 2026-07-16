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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशनरोत्तम मिश्रा मंच से बोले, 'मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं', किस पर निशाना?

नरोत्तम मिश्रा मंच से बोले, 'मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं', किस पर निशाना?

Narottam Mishra News: बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि चक्का जाम हटाना प्रशासन का अधिकार था, लेकिन बीजेपी कार्यालय पर आंसू गैस के गोले दागने की क्या जरूरत थी?

Written By : भानु प्रकाश शर्मा, दतिया |  Updated at : 16 Jul 2026 04:05 PM (IST)
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दतिया उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था. उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की थी. अब नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि 'मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं'. 

पूर्व गृहमंत्री ने कहा, ''चक्का जाम हटाना प्रशासन का अधिकार था, लेकिन बीजेपी कार्यालय पर आंसू गैस के गोले दागने की क्या जरूरत थी. निर्दोष कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई और मारपीट किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी. हमारे पास घटनाओं के फुटेज मौजूद हैं और मैं इस पूरे मामले को नहीं भूलूंगा.'' 

सम्मेलन में मौजूद बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि अगर प्रशासनिक कार्रवाई से किसी कार्यकर्ता को परेशानी हुई है तो वे हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहेंगे. उन्होंने कहा, "माई साक्षी हैं, जब तक हमारे तन में प्राण हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मान पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे."

About the author भानु प्रकाश शर्मा, दतिया

भानु प्रकाश शर्मा मध्य प्रदेश के दतिया की खबरों पर नजर रखते हैं. सामाजिक, राजनीतिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
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Published at : 16 Jul 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Narottam Mishra BJP MP NEWS Datia Bypolls 2026
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