नरोत्तम मिश्रा मंच से बोले, 'मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं', किस पर निशाना?

दतिया उपचुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था. उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की थी. अब नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस-प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि 'मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं'.

पूर्व गृहमंत्री ने कहा, ''चक्का जाम हटाना प्रशासन का अधिकार था, लेकिन बीजेपी कार्यालय पर आंसू गैस के गोले दागने की क्या जरूरत थी. निर्दोष कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई और मारपीट किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी. हमारे पास घटनाओं के फुटेज मौजूद हैं और मैं इस पूरे मामले को नहीं भूलूंगा.''

सम्मेलन में मौजूद बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि अगर प्रशासनिक कार्रवाई से किसी कार्यकर्ता को परेशानी हुई है तो वे हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहेंगे. उन्होंने कहा, "माई साक्षी हैं, जब तक हमारे तन में प्राण हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मान पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे."