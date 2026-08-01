#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशरीवा में पति पर पत्नी की हत्या के प्रयास का आरोप, पुल से फेंकने का आरोप

रीवा में पति पर पत्नी की हत्या के प्रयास का आरोप, पुल से फेंकने का आरोप

नदी में गिरने के बावजूद महिला की जान बच गई. इसके बाद आरोपियों ने नीचे पहुंचकर शराब के धातु के केन से उसके गले पर लगातार कई वार किए.

Written By : पंकज मिश्रा, रीवा |  Updated at : 01 Aug 2026 09:55 PM (IST)
Preferred Sources

रीवा जिले के त्योंथर क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. सोहागी थाना क्षेत्र की सोनौरी चौकी अंतर्गत नैना नदी पुल पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या की कथित साजिश रची. आरोप है कि पति ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पहले पत्नी को पुल से नदी में धक्का दे दिया. जब महिला जिंदा बच गई तो आरोपियों ने शराब के धातु के केन से उसके गले पर ताबड़तोड़ वार किए. इस दौरान दंपति का तीन वर्षीय बेटा मौके पर बिलखता रहा. घटना 28 जुलाई की रात की बताई जा रही है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी सतीश, निवासी शंकरगढ़ (उत्तर प्रदेश), का चार वर्ष पहले प्रेम विवाह हुआ था. दोनों का एक तीन वर्षीय बेटा भी है. हालांकि पारिवारिक विवाद के चलते पति-पत्नी पिछले दो वर्षों से अलग-अलग रह रहे थे. महिला पंजाब में रह रही थी और हाल ही में अपने बेटे से मिलने शंकरगढ़ आई थी.

बताया जा रहा है कि बेटे से मिलने के बाद महिला पंजाब लौटना चाहती थी. ट्रेन छूट जाने पर उसने अपने पति से प्रयागराज रेलवे स्टेशन तक छोड़ने की बात कही. आरोप है कि पति उसे प्रयागराज ले जाने के बजाय सुनसान नैना नदी पुल पर ले गया, जहां पहले से उसका एक साथी मौजूद था. दोनों ने मिलकर महिला को पुल से नीचे नदी में फेंक दिया.

नदी में गिरने के बावजूद महिला की जान बच गई. इसके बाद आरोपियों ने नीचे पहुंचकर शराब के धातु के केन से उसके गले पर लगातार कई वार किए. गंभीर रूप से घायल महिला दर्द से तड़पती रही, जबकि उसका तीन वर्षीय बेटा रोता-बिलखता रहा.

महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों को आता देख आरोपी वहां से फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने घायल महिला को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है.

घटना की सूचना मिलते ही सोहागी थाना पुलिस सक्रिय हुई और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति सतीश और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सोहागी थाना प्रभारी कमलेश साहू ने बताया कि वर्ष 2022 में दोनों का प्रेम विवाह हुआ था और 2023 में उनके बेटे का जन्म हुआ. इसके बाद दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई. पत्नी पंजाब में रहती थी और बेटे से मिलने सोहागी आई थी. वापस लौटने के दौरान पति और उसके दोस्त ने कथित तौर पर उसे मारने की साजिश रची. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Published at : 01 Aug 2026 09:55 PM (IST)
Tags :
MP News Rewa News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मध्य प्रदेश
रीवा में पति पर पत्नी की हत्या के प्रयास का आरोप, पुल से फेंकने का आरोप
रीवा में पति पर पत्नी की हत्या के प्रयास का आरोप, पुल से फेंकने का आरोप
मध्य प्रदेश
दतिया: मतगणना से पहले कांग्रेस में जंग, आमने-सामने आए नेता
दतिया: मतगणना से पहले कांग्रेस में जंग, आमने-सामने आए नेता
मध्य प्रदेश
रीवा: हत्या का शक, 20 दिन बाद कब्र खोदकर निकाला गया शव
रीवा: हत्या का शक, 20 दिन बाद कब्र खोदकर निकाला गया शव
मध्य प्रदेश
MP में ChatGPT से सामूहिक नकल, यूनिवर्सिटी ने रोका रिजल्ट
MP में ChatGPT से सामूहिक नकल, यूनिवर्सिटी ने रोका रिजल्ट
Advertisement

वीडियोज

Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शुभेंदु, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट…, JeM ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप
शुभेंदु, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट…, JeM ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप
इंडिया
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
NDA में गए टीएमसी सांसद अब…, सौगत रॉय का बागी नेताओं को लेकर बड़ा दावा
दिल्ली NCR
पप्पू यादव की पत्नी के घर के बाहर प्रदर्शन, सांसद बोले- 'आओ न कल…’
पप्पू यादव की पत्नी के घर के बाहर प्रदर्शन, सांसद बोले- 'आओ न कल…’
ओटीटी
'लॉक अप 2' से अलायंस' तक सारे रियलिटी शो के छक्के छुड़ाने आ रहा 'भोजपुरी बवाल', जानें कब और कहां देखें
'लॉक अप 2' से अलायंस' तक सारे रियलिटी शो के छक्के छुड़ाने आ रहा 'भोजपुरी बवाल', जानें कब और कहां देखें
स्पोर्ट्स
CWG: फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
फाइनल में डरे हुए थे नीरज चोपड़ा, बताया क्यों नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल
इंडिया
मनमर्जी नहीं होती आजादी…, अजीत डोभाल ने Zen-G को समझाया ‘सही मतलब’!
मनमर्जी नहीं होती आजादी…, अजीत डोभाल ने Zen-G को समझाया ‘सही मतलब’!
इंडिया
'जंतर-मंतर पर जिसने किया प्रदर्शन, नर्क हो जाएगा जीवन', PM मोदी ने ऐसा कहा?
'जंतर-मंतर पर जिसने किया प्रदर्शन, नर्क हो जाएगा जीवन', PM ने ऐसा कहा?
इंडिया
'वैचारिक छाप छोड़ने की जल्दी', हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष
'वैचारिक छाप छोड़ने की जल्दी', हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदलने पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget