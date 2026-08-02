दतिया उपचुनाव का कल आएगा रिजल्ट, स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस का पहरा
Datia By Election 2026: कांग्रेस ने ईवीएम की सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्ट्रांग रूम के बाहर अपने अधिकृत प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी है.
दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. 3 अगस्त को आने वाले रिजल्ट से पहले कांग्रेस ने ईवीएम की सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्ट्रांग रूम के बाहर अपने अधिकृत प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की चौबीसों घंटे ड्यूटी लगा दी है.
पार्टी का कहना है कि मतगणना तक हर गतिविधि पर लगातार नजर रखी जाएगी. कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के समर्थक अलग-अलग शिफ्टों में स्ट्रांग रूम परिसर के बाहर मौजूद हैं. वहां स्थापित एलईडी स्क्रीन के जरिए परिसर की गतिविधियों की निगरानी की जा रही है.
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पार्टी नेता वैधानिक तरीके से निभा रहे अपनी जिम्मेदारी
पार्टी नेताओं का कहना है कि निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत अधिकृत प्रतिनिधि पूरी तरह वैधानिक तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. उनका उद्देश्य किसी तरह का विवाद पैदा करना नहीं, बल्कि मतदाताओं के जनादेश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र में मतदान जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही मतों की सुरक्षा और मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता भी जरूरी है. इसी विश्वास के साथ कार्यकर्ताओं को मतगणना तक लगातार निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
प्रशासन ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को बताया अभेद्य
वहीं, जिला प्रशासन ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत और बहुस्तरीय बताया है. अधिकारियों के अनुसार परिसर में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं, सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है. केवल अधिकृत अधिकारियों और निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमति प्राप्त प्रतिनिधियों को ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रवेश दिया जा रहा है.
निर्वाचन आयोग के निर्देशों का हो रहा पालन
प्रशासन का कहना है कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनें पूरी तरह सुरक्षित हैं तथा निर्वाचन आयोग के सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है. मतगणना के दिन भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम रहेंगे और पूरी प्रक्रिया आयोग के तय प्रोटोकॉल के अनुरूप संपन्न होगी.
उल्लेखनीय है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ था. अब सभी की नजरें मतगणना पर टिकी हैं. एक ओर प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आश्वस्त है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी स्ट्रांग रूम के बाहर अपने प्रतिनिधियों की लगातार मौजूदगी बनाए रखी है. ऐसे में मतगणना तक राजनीतिक हलचल जारी रहने की संभावना बनी हुई है.
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