दतिया उपचुनाव: क्या आपके पास CM का कॉल आया? नरोत्तम मिश्रा का जवाब, 'नहीं, वो क्यों...'

मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा दतिया उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होंगे. इससे पहले जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या आपके पास सीएम का कॉला आया, इस पर उन्होंने कहा कि 'नहीं, मैंने उनको लगाया. वो क्यों लगाएंगे?'

फोन पर क्या बातचीत हुई, इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, "चलने (नामांकन) के बारे में बात हुई. बस इतना ही पूछा कि कितने बजे निकलना है. बस इतनी ही हमारी बात हुई और कोई बात नहीं हुई."

Bhopal, Madhya Pradesh: When asked whether he had received a call from the Chief Minister to participate in the nomination process, BJP leader Narottam Mishra says, "I called him. Why would he call me?..." pic.twitter.com/NvoQ7uyxOu — IANS (@ians_india) July 13, 2026

मैं पार्टी का काम करूंगा, प्रचार करूंगा- नरोत्तम मिश्रा

नरोत्तम मिश्रा ने कहा, "हां, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ नामांकन में जा रहा हूं. माननीय आशुतोष तिवारी जी के नामांकन में मैं उपस्थित रहूंगा. मेरा नाम कहीं भी नहीं शामिल होगा फिर भी मैं पार्टी का काम करूंगा और प्रचार करूंगा."

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दतिया के सभी वोटर विकास के साथ- बीजेपी उम्मीदवार

वही, दतिया से बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने कहा , "मध्य प्रदेश ने दिग्विजय सिंह को एक नुकसान के तौर पर झेला है, उन्हें स्वीकार करने का तो सवाल ही नहीं उठता... दतिया के सभी वोटर विकास के साथ हैं."

30 जुलाई को वोटिंग, 3 अगस्त को नतीजे

कांग्रेस ने इस उपचुनाव के लिए घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. वह दो बार विधायक रह चुके हैं और उनका संबंध दतिया राजघराने से है. दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता धोखाधड़ी के एक मामले में दोषसिद्धि के बाद समाप्त होने के कारण आवश्यक हो गया है.इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी.

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