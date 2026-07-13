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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशदतिया उपचुनाव: क्या आपके पास CM का कॉल आया? नरोत्तम मिश्रा का जवाब, 'नहीं, वो क्यों...'

दतिया उपचुनाव: क्या आपके पास CM का कॉल आया? नरोत्तम मिश्रा का जवाब, 'नहीं, वो क्यों...'

Narottam Mishra News: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर होने वाले उपचुनाव पर सबकी नजरें टिक गई हैं. ये उपचुनाव और चर्चा में है क्योंकि बीजेपी के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पार्टी ने टिकट नहीं दिया.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 13 Jul 2026 03:26 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा दतिया उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन में शामिल होंगे. इससे पहले जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या आपके पास सीएम का कॉला आया, इस पर उन्होंने कहा कि 'नहीं, मैंने उनको लगाया. वो क्यों लगाएंगे?'

फोन पर क्या बातचीत हुई, इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, "चलने (नामांकन) के बारे में बात हुई. बस इतना ही पूछा कि कितने बजे निकलना है. बस इतनी ही हमारी बात हुई और कोई बात नहीं हुई."

मैं पार्टी का काम करूंगा, प्रचार करूंगा- नरोत्तम मिश्रा

नरोत्तम मिश्रा ने कहा, "हां, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ नामांकन में जा रहा हूं. माननीय आशुतोष तिवारी जी के नामांकन में मैं उपस्थित रहूंगा. मेरा नाम कहीं भी नहीं शामिल होगा फिर भी मैं पार्टी का काम करूंगा और प्रचार करूंगा."

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दतिया के सभी वोटर विकास के साथ- बीजेपी उम्मीदवार

वही, दतिया से बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने कहा , "मध्य प्रदेश ने दिग्विजय सिंह को एक नुकसान के तौर पर झेला है, उन्हें स्वीकार करने का तो सवाल ही नहीं उठता... दतिया के सभी वोटर विकास के साथ हैं."

30 जुलाई को वोटिंग, 3 अगस्त को नतीजे

कांग्रेस ने इस उपचुनाव के लिए घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. वह दो बार विधायक रह चुके हैं और उनका संबंध दतिया राजघराने से है. दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता धोखाधड़ी के एक मामले में दोषसिद्धि के बाद समाप्त होने के कारण आवश्यक हो गया है.इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान और 3 अगस्त को मतगणना होगी.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 13 Jul 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Narottam Mishra MP News
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