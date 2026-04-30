एमपी: लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा रेल हादसा, आग देखकर ट्रेन 4km पीछे ले गया

मध्य प्रदेश में एक लोको पायलट की सतर्कता और सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा टल गया. ग्वालियर-इंदौर रेल लाइन के मक्सी-रुथियाई सेक्शन में खेतों में लगी आग रेलवे ट्रैक के करीब पहुंच गई थी.

जानकारी के अनुसार, खतरे को भांपते हुए लोको पायलट ने तुरंत फैसला लिया और बीना-नागदा पैसेंजर ट्रेन को करीब 4 किलोमीटर पीछे ले जाकर सैकड़ों यात्रियों की जान बचा ली.

क्या है पूरा मामला

घटना सोमवार (27 अप्रैल) दोपहर करीब 12:45 बजे की बताई जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, ट्रैक के पास खेतों में पराली जलाने से आग लगी थी. तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी और रेलवे लाइन तक पहुंचने का खतरा पैदा हो गया. स्थिति गंभीर होती देख लोको पायलट ने ट्रेन रोकने के बजाय उसे पीछे ले जाने का फैसला किया, ताकि यात्रियों को किसी भी खतरे से दूर रखा जा सके. वहीं, पीछे आ रही साबरमती एक्सप्रेस को भी बियावरा स्टेशन पर रोक दिया गया. सुरक्षा कारणों से इस रूट पर ट्रेन संचालन शाम करीब 4 बजे तक बंद रहा.

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लोको पायलट की सतर्कता से टला बड़ा हादसा- नवल अग्रवाल

वहीं, भोपाल रेलवे मंडल के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल ने बताया कि लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया. रेलवे अब पायलट को सम्मानित करने की तैयारी कर रहा है. हालांकि, फिलहाल उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है. रेलवे ने खेतों में आग लगाने वालों की पहचान के लिए जांच भी शुरू कर दी है.

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