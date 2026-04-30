एमपी: लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा रेल हादसा, आग देखकर ट्रेन 4km पीछे ले गया

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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशMP News: लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा रेल हादसा, आग देखकर ट्रेन 4km पीछे ले गया

MP News: लोको पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा रेल हादसा, आग देखकर ट्रेन 4km पीछे ले गया

MP News In Hindi: मध्य प्रदेश में लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा टल गया है. लोको पायलट ट्रैक के पास आग देखकर ट्रेन 4 किमी पीछे ले गया. इससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई है.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 30 Apr 2026 11:13 AM (IST)
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मध्य प्रदेश में एक लोको पायलट की सतर्कता और सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा टल गया. ग्वालियर-इंदौर रेल लाइन के मक्सी-रुथियाई सेक्शन में खेतों में लगी आग रेलवे ट्रैक के करीब पहुंच गई थी.

जानकारी के अनुसार, खतरे को भांपते हुए लोको पायलट ने तुरंत फैसला लिया और बीना-नागदा पैसेंजर ट्रेन को करीब 4 किलोमीटर पीछे ले जाकर सैकड़ों यात्रियों की जान बचा ली.

क्या है पूरा मामला

घटना सोमवार (27 अप्रैल) दोपहर करीब 12:45 बजे की बताई जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक, ट्रैक के पास खेतों में पराली जलाने से आग लगी थी. तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी और रेलवे लाइन तक पहुंचने का खतरा पैदा हो गया. स्थिति गंभीर होती देख लोको पायलट ने ट्रेन रोकने के बजाय उसे पीछे ले जाने का फैसला किया, ताकि यात्रियों को किसी भी खतरे से दूर रखा जा सके. वहीं, पीछे आ रही साबरमती एक्सप्रेस को भी बियावरा स्टेशन पर रोक दिया गया. सुरक्षा कारणों से इस रूट पर ट्रेन संचालन शाम करीब 4 बजे तक बंद रहा.

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लोको पायलट की सतर्कता से टला बड़ा हादसा- नवल अग्रवाल

वहीं, भोपाल रेलवे मंडल के जनसंपर्क अधिकारी नवल अग्रवाल ने बताया कि लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया. रेलवे अब पायलट को सम्मानित करने की तैयारी कर रहा है. हालांकि, फिलहाल उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है. रेलवे ने खेतों में आग लगाने वालों की पहचान के लिए जांच भी शुरू कर दी है.

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About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 30 Apr 2026 11:13 AM (IST)
Tags :
Gwalior Loco Pilot MP News MADHYA PRADESH INDORE Rail Disaster Averted
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