MP News: सुशासन का डिजिटल मॉडल, 1752 ई-सेवाओं के साथ मध्य प्रदेश बना देश का अग्रणी राज्य
MP News: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश ने डिजिटल गवर्नेंस में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है, जो सुशासन, पारदर्शिता और बेहतर नागरिक सेवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है.
Madhya Pradesh News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को देश में दूसरा स्थान हासिल करने पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह उपलब्धि सरकार के लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम है, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है.
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ने 1,752 से अधिक ई-सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मध्यप्रदेश डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल शामिल होकर पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है. उन्होंने खुशी जताते हुए आगे कहा कि इतनी बड़ी संख्या में सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य की डिजिटल प्रगति का प्रमाण है.
59 अनिवार्य सेवाओं का 100% क्रियान्वयन
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तरप्रदेश में 59 अनिवार्य सेवाओं का शत-प्रतिशत (100)% क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है. यह उपलब्धि आम नागरिकों को समय पर और पारदर्शी सेवाएं देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
सरकार का जोर डिजिटल माध्यमों के जरिए आम नागरिकों तक सेवाओं को आसान और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने पर है. उत्तरप्रदेश में डिजिटल सेवाओं के विस्तार में काफी तेजी दिखाई है. अब गांव से लेकर शहर तक लोग ऑनलाइन ही कई जरूरी काम आसानी से कर पा रहे हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत हो रही है. यह उपलब्धि उसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.
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Source: IOCL