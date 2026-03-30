मध्य प्रदेश के कटनी में इंसानियत शर्मसार, ट्रेन के टॉयलेट में लावारिस मिली नवजात

मध्य प्रदेश के कटनी से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी खबर सामने आई है. जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. कटनी में उत्कल एक्सप्रेस के कोच के टॉयलेट में एक नवजात शिशु लावारिस हालत में मिली है.

लावारिश हालत में शिशु के बरामद होने से हड़कंप मच गया. यह घटना मुड़वारा रेलवे स्टेशन की है, जहां मासूम की जिंदगी मौत के मुहाने पर थी, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया. फिलहाल नवजात शिशु पूरी तरह सुरक्षित बताई जा रही है.

यात्री को टॉयलेट में मिला नवजात शिशु

सोमवार (30 मार्च) की सुबह हरिद्वार से पुरी जा रही उत्कल एक्सप्रेस के S-4 कोच में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक यात्री ने टॉयलेट के अंदर एक नवजात शिशु को पड़ा हुआ देखा. यात्री द्वारा यह दृश्य देखते ही इसकी सूचना यात्री ने तुरंत रेलवे के इमरजेंसी नंबर पर दी. सूचना मिलते ही कोच में अफरा-तफरी मच गई.

सूचना मिलने के बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (Railway Protection Force RPF) और जीआरपी (Government Railway Police GRP) की टीम मौके पर पहुंची. दोनों टीमों ने तत्परता दिखाते हुए मासूम को सुरक्षित बाहर निकाला.

बचाव टीम ने शिशु को अस्पताल में कराया भर्ती

बचाव टीम द्वारा तत्काल नवजात शिशु को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट (SCNU) में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है और उसका इलाज जारी है. वहीं पुलिस भी जानकारी जुटाने की हर संभव प्रयास कर रही है.

इस मामले में आरपीएफ और जीआरपी ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है. पुलिस द्वारा नवजात को लेकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने रेलवे स्टाफ और अन्य कर्मचारियों से इस मामले में पूछताछ की है.

ये भी पढ़ें: वाराणसी में गूंजेगी विकास की धमक! सहयोग सम्मेलन में UP के साथ ODOP मॉडल साझा करेगा MP