Ratlam News: पड़ोसी ने 5 साल की बच्ची से की रेप की कोशिश, पुलिस ने आरोपी का शहर में निकाला जुलूस

रतलाम के जावरा में एक बेहद शर्मनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले 45 वर्षीय शख्स ने रेप करने की कोशिश की. घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है.

बताया जा रहा है कि बच्ची रोते-बिलखते घर पहुंची और अपनी मां को पूरी घटना बताई. मां ने बच्ची को संभाला और जब पूरी बात समझी तो तुरंत पड़ोसियों और परिवार के लोगों के साथ थाने पहुंची. इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई.

पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन

जावरा के औद्योगिक थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की. आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ कड़ी धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी पर पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

शहर में निकाला आरोपी का जुलूस

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी का शहर में पैदल जुलूस भी निकाला. इस दौरान आरोपी मुंह पर काला कपड़ा बांधे पुलिस के बीच चलता नजर आया. उसके साथ थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे.

इस घटना के बाद स्थानीय मुस्लिम समाज में भी भारी आक्रोश देखने को मिला. बड़ी संख्या में लोग जावरा सीएसपी कार्यालय पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. समाज के लोगों ने आरोपी का सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया है.

बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग

मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों और लोगों ने भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी के मकान को तोड़ने की मांग की है. उनका कहना है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.