मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में रेडियो कॉलर लगे बाघ की मौत का मामला अब पूरी तरह खुल चुका है. जो शुरुआत में एक किसान के गुस्से का मामला लग रहा था, वह दरअसल करोड़ों की अवैध खेती को बचाने के लिए की गई सोची-समझी हत्या निकली. इस मामले ने वन विभाग और पुलिस दोनों को चौंका दिया है.

जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी उदेसिंग ने बाघ को जहर देने के बाद साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश की थी. उसने अपने मरे हुए बैल के दोनों कान काटकर अलग जगह छिपा दिए थे.

ग्रामीण इलाकों में मवेशियों की पहचान अक्सर उनके कानों से होती है. ऐसे में आरोपी चाहता था कि अगर शव मिले भी, तो कोई यह साबित न कर पाए कि बैल उसी का था. यह एक बेहद शातिर कदम था, जिससे वह खुद को बचाना चाहता था.

अफीम की खेती बनी हत्या की असली वजह

शुरुआत में यह माना जा रहा था कि बाघ ने बैल को मार दिया था, इसलिए गुस्से में आकर किसान ने बदला लिया. लेकिन तामिया पुलिस की जांच में पूरी कहानी बदल गई.

असल में उदेसिंग जंगल के अंदर पाडो नाला के पास अवैध रूप से अफीम की खेती कर रहा था. उसे डर था कि अगर बाघ उस इलाके में घूमता रहा, तो वन विभाग की टीम लगातार वहां आती रहेगी और उसकी खेती पकड़ी जाएगी. इसी डर से उसने बाघ को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

‘डेथ ट्रैप’ से किया गया शिकार

आरोपी ने एक खतरनाक तरीका अपनाया. उसने मरे हुए बैल के शरीर में जहरीले कीटनाशक और यूरिया मिला दिया. जब बाघ दोबारा उसी शिकार को खाने लौटा, तो जहरीला मांस खाने से उसकी तुरंत मौत हो गई. इसके बाद आरोपी ने अपने साथियों बिसनलाल, मनोहर और कैलाल के साथ मिलकर बाघ के शव को जमीन में दफना दिया, ताकि मामला हमेशा के लिए दब जाए.

बाघ के गले में लगे रेडियो कॉलर ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया. वन विभाग की टीम लगातार लोकेशन ट्रैक कर रही थी. जब लोकेशन एक ही जगह स्थिर मिली, तो टीम को शक हुआ. सर्चिंग के दौरान पहले एक मवेशी का शव मिला, फिर डॉग स्क्वायड की मदद से पास ही जमीन में दबा बाघ का शव बरामद हुआ.

20 लाख की अफीम बरामद

वन विभाग की सूचना पर पुलिस ने जब आरोपी के ठिकानों पर छापा मारा, तो असली कारण सामने आ गया. पुलिस ने खेत से 6,148 अफीम के पौधे बरामद किए, जिनका वजन करीब 194.5 किलो बताया गया है. इनकी बाजार कीमत लगभग 20 लाख रुपये आंकी गई है.

छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक अजय पांडेय के मुताबिक आरोपी से पूछताछ जारी है. यह पता लगाया जा रहा है कि वह कब से यह खेती कर रहा था और इसका नेटवर्क किन लोगों से जुड़ा हुआ है.

4 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुख्य आरोपी उदेसिंग समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ वन्यजीव हत्या का मामला नहीं, बल्कि अवैध नशे के कारोबार से भी जुड़ा बड़ा नेटवर्क हो सकता है. वन विभाग के अधिकारी साहिल गर्ग ने बताया कि रेडियो कॉलर की वजह से ही इस पूरे मामले का खुलासा संभव हो पाया.