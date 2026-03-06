मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वरधाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक महीने तक दुनिया के संपर्क में ना आने का बड़ा फैसला लिया है. जानकारी के मुताबिक, पता लगा है कि वे किसी भी नेटवर्क में नहीं रहेंगे. वे ना धाम पर रहेंगे, ना कथा करेंगे और ना ही दिव्य दरबार लगाएंगे. इतना ही नहीं वे मोबाइल-टीवी, इंटरव्यू से भी गायब रहेंगे. इस दौरान वे किसी के संपर्क में भी नहीं होंगे. अब धीरेंद्र शास्त्री के इस फैसले को लेकर लोगों के मन में सवार उठ रहा है कि आखिर शास्त्री कहां जा रहे हैं और क्या करेंगे?

मई के महीने में बागेश्वरधाम जाएंगे बद्रीनाथ धाम के पहाड़ों पर

धीरेंद्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार और सनातन हिन्दू राष्ट्र के लिए पहचाने जाते हैं. वे आगामी मई के महीने में बागेश्वरधाम और एमपी से दूर उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के पहाड़ों पर जाएंगे और एकांतवास में साधना करेंगे. इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री हर तरह के संपर्क से कटकर ईश्वर भक्ति और साधना में लीन रहेंगे. बीते दिनों उन्होंने खुद अपनी इस गुप्त साधना को लेकर जानकारी दी थी.

'जिस मोड़ पर हम खड़े है, वहां साधना की बहुत जरूरत है'- धीरेंद्र शास्त्री

एक महीने तक दुनिया के संपर्क में ना रहने और अपनी इस यात्रा को लेकर बागेश्वर बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि, जिस मोड़ पर हम खड़े है, वहां साधना की बहुत जरूरत है, इसलिए एक महीने के लिए गुरु आज्ञा लगी है और हम तप के लिए बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर जा रहे हैं. जीवन में बहकाने वाले नित्य रास्ते कई आते हैं, ऐसे में खुद को तप और साधना में रखना बहुत जरूरी है. इसलिए मोबाइल, टीवी, इंटरव्यू, कथा और मिलना-जुलना सब कुछ त्याग कर हम 1 महीने के लिए बद्रीनाथ के पहाड़ों पर जा रहा है, जहां हम 21 दिन तक साधना करेंगे. फिर वहां से वापस लौटने के बाद नई उर्जा, नई तैयारी और नए विचार के साथ वापस लौटेंगे और कुछ नया करेंगें.