Ratlam News: जज की पत्नी की चलती ट्रेन के वॉशरूम में मौत, प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते रह गए पति

ट्रेन का सफर, अलग-अलग कोच, और एक आखिरी फोन कॉल - "मैं वॉशरूम जा रही हूं." बस यही आखिरी बात थी जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजकुमार चौहान ने अपनी पत्नी उषा चौहान से सुनी. जब निंबाहेड़ा स्टेशन आया तो जज उतर गए लेकिन पत्नी नहीं उतरीं. इंतजार हुआ, फोन लगाया, कोई जवाब नहीं. और जब ट्रेन के वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर देखा गया तो जो मंजर सामने आया उसने सबको हिला दिया. उषा चौहान वॉशरूम में बेसुध पड़ी थीं. डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें साइलेंट अटैक आया था.

जोधपुर से निंबाहेड़ा जा रहे थे, अलग-अलग कोच में था सफर

ट्रेन नंबर 17606 कांचीगुड़ा-भगत की कोठी एक्सप्रेस से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजकुमार चौहान और उनकी पत्नी उषा चौहान जोधपुर से निंबाहेड़ा जा रहे थे. राजकुमार चौहान निंबाहेड़ा में पदस्थ हैं. दोनों पति-पत्नी अलग-अलग कोच में यात्रा कर रहे थे. निंबाहेड़ा स्टेशन आने से कुछ देर पहले उषा चौहान ने अपने पति को फोन कर बताया कि वे वॉशरूम जा रही हैं.

निंबाहेड़ा पर नहीं उतरीं पत्नी, जज ने रेलवे पुलिस को दी सूचना

निंबाहेड़ा स्टेशन पर जज राजकुमार चौहान उतर गए लेकिन पत्नी नहीं उतरीं. काफी इंतजार के बाद जब कोई संपर्क नहीं हो सका तो उन्होंने तुरंत रेलवे पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने ट्रेन को मंदसौर में रुकवाया और वॉशरूम का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की लेकिन वहां दरवाजा नहीं तोड़ा जा सका.

जावरा में दरवाजा तोड़ा तो मिला शव

इसके बाद रतलाम जिले के जावरा अनुभाग में पुलिस ने वॉशरूम का दरवाजा तोड़कर देखा तो उषा चौहान का शव अंदर पड़ा मिला. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें साइलेंट अटैक आया था और वॉशरूम में ही उनकी मौत हो गई थी. इसके बाद परिजन शव लेकर अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हो गए.