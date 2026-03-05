हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Narsinghpur News: नरसिंहपुर में पेट्रोल पंपों पर ट्रैक्टर लेकर उमड़े किसान, इस बात के डर से फुल करवा रहे टैंक

Narsinghpur News: नरसिंहपुर में पेट्रोल पंपों पर ट्रैक्टर लेकर उमड़े किसान, इस बात के डर से फुल करवा रहे टैंक

Narsinghpur News In Hindi: नरसिंहपुर जिले के सालीचौका में किसान पेट्रोल पंपों पर उमड़ रहे हैं. अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध के कारण उन्हें ईंधन आपूर्ति बाधित होने का डर है.

By : अतुल तिवारी, नरसिंहपुर | Edited By: जतिन राय | Updated at : 05 Mar 2026 02:48 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के सालीचौका नगर क्षेत्र में इन दिनों सभी पेट्रोल पंपों पर किसानों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध के माहौल के चलते किसानों में आशंका है कि आने वाले दिनों में डीजल-पेट्रोल और एलपीजी गैस की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. इसी डर के चलते किसान बड़ी मात्रा में ईंधन खरीदकर स्टॉक करने में जुटे हुए हैं.

 गेहूं कटाई और मूंग बोनी से पहले डीजल की सबसे ज्यादा जरूरत

दरअसल इस समय जिले में गेहूं कटाई का दौर शुरू होने वाला है और साथ ही मूंग की बोनी की तैयारी भी चल रही है. खेतों में हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्रों के संचालन के लिए बड़ी मात्रा में डीजल की जरूरत पड़ती है. ऐसे में किसानों को चिंता है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा और ईंधन की सप्लाई पर असर पड़ा तो डीजल-पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं और किल्लत भी हो सकती है.

 ड्रम, कुप्पे और टंकियों में भरवा रहे डीजल

इसी आशंका के चलते सालीचौका के पेट्रोल पंपों पर किसान बड़े-बड़े ड्रम, कुप्पों और टंकियों में डीजल भरवाते नजर आ रहे हैं. किसानों का कहना है कि खेती का काम पूरी तरह ईंधन पर निर्भर है और किसी भी प्रकार की कमी या महंगाई उनके लिए बड़ी समस्या बन सकती है. कई किसान एलपीजी गैस की संभावित कमी को लेकर भी चिंतित हैं और पहले से ही सिलेंडर भरवाने में लगे हुए हैं.

 अंतरराष्ट्रीय युद्ध बना स्थानीय चिंता का विषय

फिलहाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा यह युद्ध स्थानीय स्तर पर भी गहरी चिंता का विषय बन गया है. किसान एहतियात के तौर पर पहले से ही ईंधन का भंडारण करने में लगे हुए हैं ताकि खेती का काम बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके. यह स्थिति बताती है कि वैश्विक युद्ध का असर सीधे भारत के ग्रामीण इलाकों तक पहुंच रहा है.

About the author अतुल तिवारी, नरसिंहपुर

अतुल तिवारी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. वो साल 2006 से एबीपी न्यूज़ (पहले स्टार न्यूज) से जुड़े हैं.
Read
Published at : 05 Mar 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Narsinghpur News MP News
