MP के सवा लाख टीचर्स के लिए खुशखबरी, अब बढ़कर आएगी सैलरी, कितनी? जानें- यहां
एमपी में टीचर्स की सैलरी बढ़ाई गई है. मोहन यादव सरकार ने काबीना की बैठक में यह फैसला लिया है. इस फैसले से राज्य सरकार पर 322 करोड़ रुपए का भार आएगा.
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य के शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है. इसके मुताबिक शिक्षकों को चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा. सरकार की कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले से राज्य के लगभग सवा लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे.
राज्य के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए संवाददाताओं को बताया कि कैबिनेट की बैठक में शिक्षक वर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ समयमान वेतनमान को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है, जिससे सहायक शिक्षक, शिक्षक और नवीन संवर्ग के शिक्षकों को उसका लाभ मिलेगा. यह शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है.
एमपी में टीचर्स की कितनी सैलरी बढ़ेगी?
इस फैसले से समयमान वेतनमान से 322 करोड़ का भार सरकार पर आएगा. जानकारों का कहना है कि सरकार के फैसले से राज्य के लगभग सवा लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे और उनके वेतन में 5,000 रुपये प्रति माह तक की बढ़ोतरी हो सकती है. वही संदीपनी विद्यालय को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है.
रतलाम: टाइल्स से भरा ट्रक चढ़ाई पर असंतुलित होकर पलटा, तीन लोगों की दर्दनाक मौत
दूसरे चरण में 200 विद्यालय को कैबिनेट मंजूरी दी है. इस पर लगभग 3,660 करोड रुपए का खर्च आएगा. इससे पहले 275 विद्यालय स्वीकृत हुई थी. दूसरे चरण में 200 विद्यालय की स्वीकृति दी गई है. इस तरह प्रत्येक विद्यालय पर 17 से 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे. राज्य सरकार ने दो बड़े व्यापार मेलों को लेकर भी फैसला लिया है. ग्वालियर के व्यापार मेले और उज्जैन के विक्रम महोत्सव व्यापार मेले 26 को ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटर यान कर पर 50 प्रतिशत की छूट की मंजूरी कैबिनेट की ओर से दी गई है. उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने बताया है कि कैबिनेट की बैठक में तीन सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिससे कई इलाकों की सिंचाई क्षमता में विस्तार होगा और किसानों को लाभ होगा.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL