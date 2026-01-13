रतलाम: टाइल्स से भरा ट्रक चढ़ाई पर असंतुलित होकर पलटा, तीन लोगों की दर्दनाक मौत

मध्यप्रदेश के रतलाम जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर रतलाम-झाबुआ मार्ग पर ग्राम उंडवा के पास सोमवार देर रात एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, टाइल्स से भरा एक ट्रक कोयला घाटी की चढ़ाई पर असंतुलित हो गया और पीछे आ रहे एक अन्य वाहन पर पलट गया. हादसे में वाहन सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

बिलपांक थाने के प्रभारी निरीक्षक अयूब खान ने बताया कि रात करीब साढ़े दस बजे हादसे की सूचना मिली. झाबुआ से रतलाम की ओर आ रहा ट्रक चढ़ाई के दौरान नियंत्रण खो बैठा और पीछे अंडों की खाली 'क्रेट' लेकर आ रहे लोडिंग वाहन पर पलट गया. हादसा इतना भीषण था कि लोडिंग वाहन में सवार तीनों लोग ट्रक के नीचे दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

दो क्रेन और JCB से निकाले गए शव

पुलिस प्रभारी ने कहा कि ट्रक को वाहन पर से हटाने के लिए दो क्रेन और एक JCB मशीन की मदद ली गई. करीब ढाई घंटे की मशक्कत के बाद वाहन में दबे तीनों शव बाहर निकाले गए और उन्हें पोस्टमॉर्टम के लिए रतलाम मेडिकल कॉलेज भेजा गया. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया था.

तीनों मृतकों की पहचान

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान रियाज (48), जफर (52) तथा अब्दुल हमीद (50) के तौर पर हुई है. तीनों अंडों की खाली क्रेट लेकर जा रहे थे जब यह दुर्घटना हुई. मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि ट्रक चालक ने चढ़ाई पर वाहन को नियंत्रित नहीं कर पाया, जिससे वह असंतुलित हो गया और पीछे आ रहे वाहन पर पलट गया. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या ट्रक में ओवरलोडिंग थी और क्या चालक ने सुरक्षा मानकों का पालन किया था. साथ ही, चढ़ाई पर वाहन की गति और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

सड़क सुरक्षा पर सवाल

यह हादसा एक बार फिर पहाड़ी और चढ़ाई वाले रास्तों पर भारी वाहनों की सुरक्षा और नियंत्रण पर सवाल खड़े करता है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी जगहों पर वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और अधिक गति से वाहन नहीं चलाना चाहिए. स्थानीय लोगों ने भी मांग की है कि इस मार्ग पर सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जाए और भारी वाहनों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोका जा सके.

यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना तीन परिवारों को गहरे शोक में डुबो गई है और सड़क सुरक्षा की जरूरत को एक बार फिर रेखांकित करती है.