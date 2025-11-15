हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशराजा राम मोहन राय पर MP के मंत्री इंदर सिंह परमार के बिगड़े बोल, बताया 'अंग्रेजों का दलाल'

राजा राम मोहन राय पर MP के मंत्री इंदर सिंह परमार के बिगड़े बोल, बताया 'अंग्रेजों का दलाल'

MP News: एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को "अंग्रेजों का दलाल" बताया है. उन्होंने आरोप लगाया कि राय ने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, जिसे बिरसा मुंडा ने रोका.

By : अंबुज पांडेय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 15 Nov 2025 11:10 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 19वीं सदी के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिसने राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में खलबली मचा दी है.

मंत्री परमार ने राजा राम मोहन राय को 'अंग्रेजों का दलाल' बताते हुए उन पर देश को जातियों में बांटने का आरोप लगाया है. मंत्री परमार यह बातें आगर मालवा में भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कह रहे थे.

अपने संबोधन में, उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से देश के लोगों की आस्था बदलने का एक "दुष्चक्र" चल रहा था. उन्होंने आरोप लगाया कि इस काम में कई भारतीय लोग भी शामिल थे, जिन्हें अंग्रेजों ने "समाज सुधारक" का दर्जा दे रखा था.

'अंग्रेजों के एक दलाल के रूप में कार्य करते रहे राजा राम मोहन राय'

मंत्री परमार ने स्पष्ट रूप से राजा राम मोहन राय का नाम लेते हुए कहा, "जिसमें एक राजा राम मोहन राय भी थे. वो अंग्रेजों के एक दलाल के रूप में कार्य करते रहे." परमार ने आगे कहा कि राजा राम मोहन राय ने "धर्मांतरण का जो चक्र चलाया" उसे रोकने का काम भगवान बिरसा मुंडा ने किया था. 

'आदिवासी समुदाय को बचाने का काम किया था बिरसा मुंडा'

उन्होंने दोनों की तुलना करते हुए कहा, "यानी समाज को बचाने का काम, आदिवासी समुदाय को बचाने का काम बिरसा मुंडा ने किया था." मंत्री इंदर सिंह परमार के इस बयान की चौतरफा आलोचना होने की संभावना है, क्योंकि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के उन्मूलन के लिए जाना जाता है.

अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Published at : 15 Nov 2025 11:10 PM (IST)
Inder Singh Parmar MP News
