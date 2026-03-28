Indore News: इंदौर में खड़ी कार में लगी भीषण आग, 4 साल के मासूम की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत

मध्य प्रदेश के इंदौर से एक बेहद हृदयविदारक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां शनिवार (28 मार्च) को एक खड़ी कार में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें बुरी तरह झुलसकर करीब 4 साल के एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. यह खौफनाक हादसा सिमरोल थाना क्षेत्र के खंडवा रोड स्थित बाबरीवाल ढाबे के पास हुआ.

सिमरोल थाना प्रभारी कुलदीप खत्री के मुताबिक, यह घटना शनिवार सुबह करीब 11 बजे की है. धीरज चौहान नाम के व्यक्ति की डीजे गाड़ी खराब हो गई थी, जिसे सुधारने के लिए उसने मैकेनिक संजय भायडिया को मौके पर बुलाया था. संजय अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से वहां पहुंचे और उनके साथ उनका मासूम बेटा चिराग भी था.

संजय ने अपनी कार को डीजे वाहन से कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया और कार को चालू हालत में ही छोड़ दिया, ताकि बच्चा अंदर आराम से बैठ सके. इसके बाद संजय अपने साथी मनीष खैर व अन्य लोगों के साथ डीजे वाहन ठीक करने में व्यस्त हो गए.

शॉर्ट सर्किट से भड़की आग

मासूम चिराग कार के अंदर ही खेल रहा था, तभी अचानक कार में भीषण आग लग गई. पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में आग लगने की मुख्य वजह 'शॉर्ट सर्किट' मानी जा रही है. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और चंद मिनटों में ही पूरी कार धू-धू कर जलने लगी.

कांच तोड़कर बचाने की कोशिश

कार से लपटें उठती देख पिता और वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए. राहगीरों और ढाबा संचालक की मदद से तुरंत कार के कांच तोड़कर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की गई. लोगों ने पानी और अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) का इस्तेमाल कर आग बुझाने का भारी प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू नहीं पाया जा सका. दमकल और पुलिस के मौके पर पहुंचने तक मासूम पूरी तरह आग की चपेट में आ चुका था.

अस्पताल में तोड़ा दम, पुलिस कर रही जांच

बुरी तरह झुलस चुके बच्चे को तत्काल महू के मध्यभारत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में ही बच्चे का पोस्टमार्टम किया गया. इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने के सटीक कारणों की गहनता से जांच कर रही है.