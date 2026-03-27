मैहर: ट्रैक्टर में 4 बार ड्रम भर-भरकर डाला डीजल, रातों-रात पेट्रोल पंप सील

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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमैहर: ट्रैक्टर में 4 बार ड्रम भर-भरकर डाला डीजल, तेल के इंतजार में लोग कतार में खड़े रहे, रातों-रात पेट्रोल पंप सील

मैहर: ट्रैक्टर में 4 बार ड्रम भर-भरकर डाला डीजल, तेल के इंतजार में लोग कतार में खड़े रहे, रातों-रात पेट्रोल पंप सील

MP News In Hindi: पेट्रोल-डीजल की किल्लत के बीच मैहर जिले के एक पेट्रोल पंप पर छापा मारा गया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होन के बाद यह कार्रवाई हुई, जिसमें चार ड्रमों में डीजल भरते हुए देखा गया.

By : नजीम सौदागर, सतना | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 27 Mar 2026 12:15 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के मैहर जिले में पेट्रोल-डीजल की किल्लत के बीच प्रशासन ने पहली बड़ी कार्रवाई की है. अमरपाटन क्षेत्र में स्थित एक पेट्रोल पंप पर देर रात छापेमारी की गई. यह कार्रवाई ग्राम ककरा स्थित महादेवा पेट्रोल पंप पर हुई जहां डीजल वितरण में अनियमितता की शिकायत सामने आई थी. दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक ट्रैक्टर में रखे चार ड्रमों में डीजल भरते हुए देखा गया.

एसडीएम, एसडीपीओ ने पेट्रोल पंप के स्टॉक की जांच की

वीडियो सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया और मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की गई. एसडीएम, एसडीपीओ और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और पेट्रोल पंप के स्टॉक की बारीकी से जांच की. जांच के दौरान रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में संभावित गड़बड़ी की आशंका जताई गई, जिसके चलते पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया.

लंबे समय से डीजल नहीं मिल रहा, ग्राहक ने बनाया था वीडियो

बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक ऐसे ग्राहक ने बनाया था, जो लंबे समय से लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे डीजल नहीं मिल पा रहा था. इसी दौरान उसने देखा कि एक ट्रैक्टर में अलग-अलग चार ड्रम रखकर बड़ी मात्रा में डीजल भरा जा रहा है. इससे नाराज होकर उसने पूरी घटना का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिसके बाद यह मामला तेजी से फैल गया और प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा.

फिलहाल प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और उस ट्रैक्टर चालक की भी तलाश की जा रही है, जिसने ड्रम में डीजल भरवाया था. अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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About the author नजीम सौदागर, सतना

पिछले 12 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी मजबूत पहचान बनाई है और पिछले 7 वर्षों से टीवी पत्रकारिता में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं. वर्तमान में ABP News में मैहर और सतना जिले के लिए बतौर रिपोर्टर कार्यरत हैं. क्षेत्रीय मुद्दों, सामाजिक सरोकार और जमीनी स्तर की खबरों को प्रभावी तरीके से सामने लाना मेरी पत्रकारिता की खास पहचान है.
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Published at : 27 Mar 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Maihar News MADHYA PRADESH NEWS
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