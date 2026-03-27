MP में बदला मौसम का मिजाज, सतना-रीवा सहित कई जिलों में बारिश-तूफान और बिजली गिरने की संभावना

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के भोपाल केंद्र ने मध्य प्रदेश के कई जिलों (ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी) में छिटपुट बारिश, गरज के साथ तूफान और बिजली गिरने की संभावना जताई है. इन इलाकों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है. राज्य के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है.

आईएमडी भोपाल केंद्र के अधिकारियों ने सलाह जारी कर निवासियों से आंधी-तूफान के दौरान घर के अंदर रहने, पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचने और बिजली के उपकरणों को अनप्लग करने का आग्रह किया है ताकि बिजली गिरने के खतरे को कम किया जा सके. किसानों को इस दौरान सिंचाई, उर्वरक डालने और कीटनाशक छिड़काव को स्थगित करने और अचानक मौसम परिवर्तन से कटी हुई फसलों और पशुधन की रक्षा करने की सलाह दी गई है.

कई मंडलों में सामान्य से अधिक रहा तापमान

आईएमडी केंद्र ने पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम की सूचना दी है, जबकि नर्मदापुरम में लू चल रही है. भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और जबलपुर सहित कई मंडलों में तापमान सामान्य से अधिक रहा है, जहां अधिकतम तापमान औसत से 1.7 डिग्री सेल्सियस से 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. राज्य में उच्चतम अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस नर्मदापुरम में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस पचमढ़ी (नर्मदापुरम जिला) में रहा.

पहाड़ी इलाकों में गिरा पारा

अन्य गर्म क्षेत्रों में रतलाम (39.6 डिग्री सेल्सियस), विदिशा (39.1 डिग्री सेल्सियस) और भोपाल का बेरेशिया (39.0 डिग्री सेल्सियस) शामिल थे. इसके विपरीत, पचमढ़ी और अमरकंटक जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत कम रहा, जहां अधिकतम तापमान क्रमशः 32.4 डिग्री सेल्सियस और 32.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा.

न्यूनतम तापमान में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, विशेष रूप से भोपाल और ग्वालियर डिवीजनों में, जहां यह 2.3 डिग्री सेल्सियस से 3.0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया. कन्नोद (24.9 डिग्री सेल्सियस) और पृथ्वीपुर (23.5 डिग्री सेल्सियस) जैसे शहरों में रात्रि का तापमान सबसे अधिक दर्ज किया गया, जबकि पचमढ़ी और करौंदी (कटनी) में ठंडक बनी रही.

28 मार्च को कैसा रहेगा मौसम

भोपाल में 28 मार्च के लिए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान क्रमशः 38 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. हवा की गति 12-14 किमी प्रति घंटा के बीच रहेगी. गर्मी बढ़ने के साथ, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और बाहरी गतिविधियों के दौरान सावधानी बरतने पर जोर दिया है.