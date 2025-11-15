हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमंदसौर: प्रॉपर्टी डीलर की सुसाइड मामले में एक्शन, BJP नेता के घर पर चला बुलडोजर

मंदसौर: प्रॉपर्टी डीलर की सुसाइड मामले में एक्शन, BJP नेता के घर पर चला बुलडोजर

MP News: मंदसौर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष व्यास की आत्महत्या के बाद, पुलिस अमजद पठान की तलाश कर रही है, जिस पर प्रताड़ना का आरोप है. प्रशासन ने पठान के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 15 Nov 2025 09:25 PM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष व्यास की आत्महत्या मामले में पुलिस ने उसे प्रताड़ित करने वाले बीजेपी नेता की तलाश तेज कर दी है इसके साथ ही उसके मकान पर हुए अवैध निर्माण कार्य पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है उसके मकान के अवैध हिस्सों को तोड़ा गया है.

मंदसौर जिले के सुवासरा में बीजेपी के अल्पंख्यक नेता अमजद पठान की प्रताड़ना से परेशान होकर एक युवक द्वारा ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या किए जाने के बाद सोमवार (15 नवंबर) को हालात तनावपूर्ण हो गए. घटना के बाद परिजनों और हिंदू संगठनों ने सीतामऊ–मंदसौर मुख्य मार्ग पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारी आरोपी अमजद पठान की तत्काल गिरफ्तारी और उसके अवैध मकान को ढहाने की मांग पर अड़े रहे. यह विरोध करीब आठ घंटे तक चला, जिससे मुख्य सड़क पूरी तरह अवरुद्ध रही और आवागमन ठप हो गया.

अवैध मकान पर शुरू कर दी कार्रवाई 

स्थिति को देखते हुए सुवासरा, सीतामऊ, गरोठ और मंदसौर के कई थानों का पुलिस फोर्स घटनास्थल पर तैनात किया गया. एडिशनल एसपी, एसडीओपी, एसडीएम सहित वरिष्ठ अधिकारी लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाइश देते रहे. इसी दौरान प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी अमजद पठान के अवैध मकान पर कार्रवाई शुरू कर दी. 

बीजेपी नेताओं ओर हिंदू संगठनों ने खुलकर लिया विरोध में भाग

दो जेसीबी मशीनों की मदद से उसके घर को तोड़ने की बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस फोर्स भारी संख्या में मौजूद रही मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि अमजद पठान जैसे भू-माफियाओं की लगातार प्रताड़ना के चलते युवक मानसिक रूप से परेशान था, जिसका जिक्र मृतक ने सुसाइड नोट में भी किया हे उसी के चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में गुस्सा फैल गया और बीजेपी नेताओं ओर हिंदू संगठनों ने खुलकर विरोध में भाग लिया.

यातायात के लिए खोल दिया गया मुख्य मार्ग

काफी मशक्कत और बातचीत के बाद देर शाम अधिकारियों ने संगठन के नेताओं और परिजनों की मांगों पर लिखित में कार्रवाई का आश्वासन दिया. आश्वासन मिलने के बाद परिवारजन और संगठनों ने आठ घंटे से चल रहा धरना समाप्त कर दिया. इसके बाद शव को सड़क से हटाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया और मुख्य मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया.

Input By : मनीष पुरोहित
और पढ़ें
Published at : 15 Nov 2025 09:25 PM (IST)
Tags :
MP News Mandsaur NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
क्रिकेट
IPL 2026 Remaining Purse: KKR सबसे मालदार टीम, MI के पास 3 करोड़ भी नहीं, देखें किसके पर्स में कितना पैसा बचा
KKR सबसे मालदार टीम, MI के पास 3 करोड़ भी नहीं, देखें किसके पर्स में कितना पैसा बचा
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
जनरल नॉलेज
Cold Wave Warning: कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
Advertisement

वीडियोज

RIL पर $1.55 Billion की Gas चोरी का आरोप! Bombay HC ने CBI जांच का notice जारी| Paisa Live
Gold ETFs Inflows गिरे 7%| क्या Gold में Interest कम हो रहा है| AMFI Data October 2025
सरकारी पेंशन में बड़ा बदलाव! अब बेटी का नाम रिकॉर्ड से नहीं हटेगा | Pension New Rule 2025|Paisa Live
CryptoQueen की Ponzi scheme: 1,28,000 लोगों से 58,000 करोड़ की ठगी| Paisa Live
IPO Alert: Capillary Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
क्रिकेट
IPL 2026 Remaining Purse: KKR सबसे मालदार टीम, MI के पास 3 करोड़ भी नहीं, देखें किसके पर्स में कितना पैसा बचा
KKR सबसे मालदार टीम, MI के पास 3 करोड़ भी नहीं, देखें किसके पर्स में कितना पैसा बचा
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
जनरल नॉलेज
Cold Wave Warning: कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
कितनी तेज ठंड होने पर मौसम विभाग देता है शीत लहर की चेतावनी, कैसे होता है तय?
बॉलीवुड
शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर, फॉलो करते हैं लाखों लोग
शाहरुख, सलमान और अजय देवगन के नाम पर खूब पैसे कमा रहे हैं ये क्रिएटर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget