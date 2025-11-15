मंदसौर: प्रॉपर्टी डीलर की सुसाइड मामले में एक्शन, BJP नेता के घर पर चला बुलडोजर

मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष व्यास की आत्महत्या मामले में पुलिस ने उसे प्रताड़ित करने वाले बीजेपी नेता की तलाश तेज कर दी है इसके साथ ही उसके मकान पर हुए अवैध निर्माण कार्य पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है उसके मकान के अवैध हिस्सों को तोड़ा गया है.

मंदसौर जिले के सुवासरा में बीजेपी के अल्पंख्यक नेता अमजद पठान की प्रताड़ना से परेशान होकर एक युवक द्वारा ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या किए जाने के बाद सोमवार (15 नवंबर) को हालात तनावपूर्ण हो गए. घटना के बाद परिजनों और हिंदू संगठनों ने सीतामऊ–मंदसौर मुख्य मार्ग पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारी आरोपी अमजद पठान की तत्काल गिरफ्तारी और उसके अवैध मकान को ढहाने की मांग पर अड़े रहे. यह विरोध करीब आठ घंटे तक चला, जिससे मुख्य सड़क पूरी तरह अवरुद्ध रही और आवागमन ठप हो गया.

अवैध मकान पर शुरू कर दी कार्रवाई

स्थिति को देखते हुए सुवासरा, सीतामऊ, गरोठ और मंदसौर के कई थानों का पुलिस फोर्स घटनास्थल पर तैनात किया गया. एडिशनल एसपी, एसडीओपी, एसडीएम सहित वरिष्ठ अधिकारी लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाइश देते रहे. इसी दौरान प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी अमजद पठान के अवैध मकान पर कार्रवाई शुरू कर दी.

बीजेपी नेताओं ओर हिंदू संगठनों ने खुलकर लिया विरोध में भाग

दो जेसीबी मशीनों की मदद से उसके घर को तोड़ने की बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस फोर्स भारी संख्या में मौजूद रही मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि अमजद पठान जैसे भू-माफियाओं की लगातार प्रताड़ना के चलते युवक मानसिक रूप से परेशान था, जिसका जिक्र मृतक ने सुसाइड नोट में भी किया हे उसी के चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में गुस्सा फैल गया और बीजेपी नेताओं ओर हिंदू संगठनों ने खुलकर विरोध में भाग लिया.

यातायात के लिए खोल दिया गया मुख्य मार्ग

काफी मशक्कत और बातचीत के बाद देर शाम अधिकारियों ने संगठन के नेताओं और परिजनों की मांगों पर लिखित में कार्रवाई का आश्वासन दिया. आश्वासन मिलने के बाद परिवारजन और संगठनों ने आठ घंटे से चल रहा धरना समाप्त कर दिया. इसके बाद शव को सड़क से हटाकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया और मुख्य मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया.